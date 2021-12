Gori: "Per cautela annulliamo il Capodanno in piazza, non assembratevi" - BergamoNews

Bergamo. Palazzo Frizzoni annulla il concerto in Piazzale Alpini in programma il 31 dicembre.

“È una decisione che abbiamo preso di fronte alle indicazioni degli organizzatori che stanno raccogliendo molte disdette delle prenotazioni e davanti alla sensazione che ci sia una crescita dei contagi abbiamo deciso per cautela di annullare il concerto di fine anno – afferma Giorgio Gori, Sindaco di Bergamo -. Nonostante resti convinto che lo spettacolo all’aperto con le mascherine, il controllo del green pass e il distanziamento tra persone”. Il sindaco invita tutti i cittadini nell’occasione del Capodanno ad evitare assembramenti in città.

Gori annuncia anche che firmerà presto un’ordinanza, in vigore già da venerdì, che introduce l’uso obbligatorio delle mascherine in tutta la città.

“Una misura già in vigore nelle vie dello shopping e del centro città, come in Città Alta, che ora estendiamo a tutto il territorio comunale. Sarà obbligatorio indossare la mascherina dalle 10 alle 22, con un prolungamento dell’obbligo fino alle 2 di mattino del primo gennaio” aggiunge Gori. Palazzo Frizzoni attende anche misure che potrebbero arrivare dal Governo nelle prossime 24 ore considerato anche il vertiginoso aumento di casi positivi alla variante Omicron.

