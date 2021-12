Ex Ols, da degrado a opportunità: è nata la società che si occuperà del rilancio - BergamoNews

Costa Volpino. L’area ‘Ex Ols’ (Officine Laminatoi Sebino), sul confine tra Costa Volpino e Pisogne, torna a far parlare di sé. Un’area industriale abbandonata da ormai vent’anni, diventata culla del degrado, occupata da vegetazione e spazzatura.

Sul tavolo delle amministrazioni comunali sono passati tanti progetti di rilancio, l’ultima per esempio quella che vedeva un immenso polo di interscambio tra ferro e gomma, ma mai nessuno ha trovato la soluzione. Ora ci siamo.

La Fondazione “Prossima Generazione Vallecamonica”, voluta e organizzata dal Bim, dalla Comunità Montana di Vallecamonica e dalla Confindustria Bresciana, ha deciso di puntare sul recupero delle aree industriali dismesse proprio come la ex Ols per riportarle alla funzione produttiva. Il rilancio parte quindi dalla nuova società benefit nata a Breno e denominata ‘Area Ols’. Ne fanno parte 15 soci, guidati dall’imprenditore pisognese Giovanni Spatti. Ognuno dei soci, provenienti dall’Alto Sebino e dalla Vallecamonica, è entrato con una quota di 300mila euro per un capitale sociale complessivo di quattro milioni e mezzo di euro.

L’obiettivo è quello di recuperare l’area industriale di 200mila metri quadrati; la Regione l’aveva indicato come sito contaminato e il degrado è stato dimostrato in passato dalle indagini stratigrafiche effettuate dall’Arpa nel 2013, quando risultavano superati i livelli di manganese, azoto ammoniacale e fluoruri con alcune contaminazioni di fondo di altra origine e non compatibili con l’area di lavorazione, ma anche cumuli di scorie ferrose per circa 25mila metri cubi.

Negli anni le amministrazioni comunali che si sono succedute hanno proposto progetti che però sono rimasti nel cassetto, come l’ultimo, quello che vedeva la creazione di un polo di interscambio tra ferro e gomma. Dopo alcune aste fallimentari andate deserte, nell’ultima seduta l’interesse è diventato concreto, ora la nuova società definirà l’acquisto dell’area dal Tribunale fallimentare, dove è stata depositata un’offerta di circa 800mila euro.

Il primo passo verso la rinascita del sito industriale è quello della bonifica, stimato attorno ai sei milioni di euro. Da degrado a opportunità: non si conoscono ancora i progetti che si svilupperanno sul sito, ma sicuramente rappresenteranno la svolta per il panorama economico dell’Alto Sebino e della Valle Camonica.

