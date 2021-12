Doss Visual Solution, un'eccellenza italiana specializzata in sistemi di ispezione visiva - BergamoNews

Da oltre 25 anni, Doss Visual Solutionè specializzata nella ricerca e nella progettazione di sistemi di ispezione ottica, essenziali per il controllo qualità di piccole componenti prodotte a livello industriale, specialmente dai settori automotive, farmaceutico e medicale, impiantistica – sia idrica che di gas -, fashion e food.

Nello specifico,Doss produce sistemi di ispezione che vengono utilizzati per controllare una grande varietà di prodotti tra cui le guarnizioni presenti nel motore delle autovetture oppure gli impianti idrici delle abitazioni. Le stesse macchine idealizzate e realizzate da Doss Visual Solution permettono di controllare la qualità di moltissimi oggetti di uso quotidiano come le borchiette dei vostri jeans preferiti oppure gli stantuffi delle siringhe.

Innovazione e tecnologia sono due fattori cardini dell’attività di Doss che garantiscono un’estrema precisione alle sue macchine durante i controlli visivi . Gli ingegneri di Doss, infatti, hanno messo a punto le tecnologie Deep Learning e Multishot, le quali permettono di combinare la flessibilità dell’ispezione visiva e la velocità data dagli stessi sistemi computerizzati.

La tecnologia Deep learning non consente solo di ispezionare i difetti superficiali, ma anche di smistare le parti variabili, controllare gli assemblaggi finali, valutare la qualità del prodotto e leggere dei testi complessi. Il sistema riesce a identificare i dati in modo autonomo e a classificarli, mettendo così in evidenza quali possono essere i più utili per la risoluzione di un problema e, inoltre, auto-migliora le proprie prestazioni attraverso un apprendimento continuo simile a quello della mente umana.

Invece, la tecnologia Multishot, brevettata da Doss, permette alle loro macchine di effettuare controlli dimensionali , oltre a quelli visivi, e consente di individuare difetti superficiali difficili da scovare. I macchinari, infatti, scattano delle fotografie ad altissima qualità che delineano le forme e i volumi degli oggetti da analizzare.

Quali macchine offre Doss Visual Solution?

La sua produzione si concentra su macchine per l’ispezione ottica, macchine di laboratorio e relativi optional integrabili con sistemi di confezionamento automatico di prodotti.Tutte le macchine contano moltissime varianti, ognuna con caratteristiche e utilità differenti, e sono personalizzabili sulle esigenze produttive delle aziende clienti. L’azienda, infatti, ritiene che ogni industria abbia esigenze diverse e diventa quindi indispensabile svolgere una pre-analisi di fattibilità e progettare da zero macchine su misura.

Perché rivolgersi a Doss Visual Solution?

L’azienda opera sul mercato dal 1995 ed è considerata oggi l’impresa leader del settore a livello globale. È stata in grado, infatti, di creare una fitta rete di vendita a livello azionale ed internazionale, con rappresentanti e filiali in tutto il mondo. La sede principale si trova in Italia, a Erbusco, in provincia di Brescia, mentre in Michigan e a Taiwan si trovano due Service Center e Showroom che offrono assistenza, rispettivamente, al mercato statunitense e al mercato del Far East, ovvero ai Paesi dell’estremo oriente come India, Cina, Giappone ed Indonesia.

Se desideri saperne di più sui sistemi di ispezione visiva offerti da Doss Visual Soluzione puoi visitare il sito internet dell’azienda ( sviluppato da Valeo.it ), contattarla tramite il modulo di contatto presente online, oppure telefonare al numero 0307703191.

