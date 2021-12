Dispetti cattivi a Valgoglio: "Orecchio tagliato a una mia pecora, bastonate alla mucca..." - BergamoNews

Valgoglio. Valgoglio, in cima alla Val Seriana, dove la gente in estate arriva per respirare aria buona.

Angelo Tagliaferri e sua moglie Silvana vivono qui, in via Mazzocca, un paradiso terrestre a Valgoglio, con le loro mucche, pecore, cavalli, cani. Angelo ha 4 figli, 11 nipoti e questo è il suo regno.

In questo regno da tempo succedono cose strane agli animali di Angelo: “A una pecora hanno tagliato mezzo orecchio e tolto tutti i denti, l’ho trovata così al mattino. Un cavallo è morto per uno spinto nello sterno, dissanguato. A un altro hanno rotto una gamba. Una vitella è stata colpita al polmone da qualcosa di appuntito ed è morta. Le mucche sono spaventate e quando si avvicina il veterinario per visitarle hanno paura. Qualcuno fa del male ai nostri animali e noi siamo esasperati”.

Le fototrappole non sono servite a nulla ed ora ci prova con le telecamere: Angelo Tagliaferri, 72 anni, un passato di carpentiere in cantieri svizzeri ed italiani, continua così la sua personale ‘caccia all’uomo’ che a più riprese, a suo dire, in questi ultimi anni, ha infierito su alcuni dei suoi animali – una pecora, un cavallo, una mucca – brutalmente percossi e mutilati: “Forse per vendicarsi del fatto che il mio cane aveva aggredito una sua capra lasciandola malconcia – spiega Angelo- , o forse per convincermi ad andarmene da qui: sa, questa casa fa gola a molti, e soprattutto fa gola a molti la sua splendida posizione, è un posto magnifico, un vero balcone sulla valle , soleggiato in ogni stagione, insomma un piccolo paradiso. Ma chiunque sia il persecutore delle mie bestie non l’avrà vinta: io sono nato qui e qui voglio morire”.

Angelo sostiene anche che i valgogliesi in generale lo considerano ancora come un ‘forestiero’: “Perché i miei avi hanno origini scalvine. Questa casa e le sue pertinenze sono appartenute prima alla contessa Giulia Maria Crespi, poi all’Enel, una cui condotta forzata passa qui accanto; poi fu data in affitto a mio padre, lui pure volevano mandarlo via ma non c’erano mai riusciti. Anche alcune immobiliari avevano messo gli occhi su questo posto, ma io sono riuscito ad acquistarlo e non ho alcuna intenzione di venderlo e questo evidentemente a qualcuno non è piaciuto e continua a non piacere….”.

L’ultimo ‘dispetto’ risale ad una ventina di giorni fa, quando una sua mucca è stata presa a bastonate fino a riportarne la rottura di una zampa. Il signor Tagliaferri ritiene di avere sospetti precisi sull’autore delle violenze e di aver denunciato i fatti ai Carabinieri, ma in mancanza di prove non si azzarda a fare nomi.

In località Mazzocca, più a monte, ci sono anche altre case, sia di villeggianti che di valgogliesi: “Beh – dice uno di loro – che qui la gente sia un po’ dispettosa non è una novità, anche a me anni fa avevano incendiato la legnaia…. Ora che mi ci fa pensare, ricordo che una volta in Salvadagnone qualcuno aveva preso di mira proprio il trattore dell’Angelo, gliel’aveva messo fuori uso, va’ a capire perché. Bisogna comunque riconoscere che lui fa un gran lavoro per la manutenzione del territorio, nel senso che in molti qui intorno gli affidano i propri prati da sfalciare, magari può darsi che questa cosa a qualcuno non piaccia, chissà…C omunque, ripeto, qui i dispetti tra agricoltori e allevatori non sono affatto una rarità, direi che è quasi una specie di tradizione…”.

Viene da pensare alle parole che nel 1600 Juanne Da Lezze, Capitano della Serenissima in terraferma, scriveva in una sua relazione da Bergamo all’illustre Senato di Venezia: questi bergamaschi – diceva suppergiù – sono sudditi devoti e grandissimi lavoratori, ma sono molto litigiosi tra di loro, “genti che per poca, e leggier causa, arrivano a darsi la morte l’un l’altro”.

Fortunatamente oggi non si tratta più di ammazzarsi tra compaesani, ma vuoi vedere che, seppure ‘mutatis mutandis’, in 400 anni i bergamaschi di montagna non sono poi migliorati di molto?

