Brutta Atalanta, serve più concretezza in partite come questa - BergamoNews

Pessima prestazione dell’Atalanta nell’ultima partita del girone d’andata. Nella gara di Marassi contro il Genoa, chi si aspettava una reazione della squadra dopo la sconfitta casalinga con la Roma è rimasto deluso.

Gli uomini di Gasperini hanno chiuso a reti inviolate un match che bisognava assolutamente vincere per riprendere la corsa alle prime posizioni in classifica.

Invece la formazione atalantina si è fatta imbrigliare dai rossoblu, che hanno cercato sempre e solo di mettere la partita sul piano della grinta, difendendosi ad oltranza e fermando tutte le trame offensive dei nerazzurri. Chiaramente gli uomini di Shevchenko avevano un solo obiettivo: riuscire a fare punti a tutti i costi.

È un vero peccato, anche perché, lo dico senza timore, il Genoa è la peggior formazione che ho visto giocare contro la Dea finora e proprio per questo il rammarico per non aver portato a casa i tre punti è grande.

Ma, del resto, gli uomini del Gasp hanno nuovamente dimostrato di soffrire non poco le squadre che si chiudono e non lasciano giocare, intestardendosi nel cercare fraseggi e imbeccate leziose, invece che provare la soluzione del tiro da fuori che il mister ha caldeggiato durante tutta la ripresa.

Soprattutto nella seconda parte della gara l’Atalanta ha pagato a mio avviso non poco l’uscita di Zapata (causa infortunio), l’unico forse in grado di tenere palla davanti e rendersi pericoloso verso Sirigu. Il suo sostituto Muriel ha invece disputato una prova opaca, senza alcuno spunto degno di un giocatore della sua caratura.

Anche gli altri subentrati, ossia Ilicic e Pasalic, non sono stati in grado di dare una svolta ad un match che, con il passare dei minuti, è andato via via spegnendosi.

Venendo alle prestazioni dei singoli quasi tutti senza infamia e senza lode, con gli esterni invece entrambi insufficienti (si chiede qualcosa in più in fase offensiva) e Miranchuk tornato nel solito limbo.

Se mi consentite, infine, una critica al nostro mister quest’oggi la devo fare. Forse bisognerebbe, in certe occasioni, riuscire a modificare il modulo tattico sacrificando il bel gioco per portare a casa dei punti: quelli di questa giornata non ce li restituisce più nessuno.

Ora la sosta natalizia con il campionato che riprenderà il giorno dell’Epifania, forse in questo momento tirare un po’ il fiato potrà far bene ai nerazzurri.

A tutti voi invece i più affettuosi auguri di un sereno Natale.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!