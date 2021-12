Atalanta, sosta per la ricarica: solo l'Inter aveva fermato la Dea, una macchina da gol - BergamoNews

Ricordate quando Valter Bonacina con un suo gol al 90′ a San Siro, regalando la vittoria all’Atalanta contro il Milan (2-1), fece vincere più di 4 miliardi al Totocalcio a tre fortunati giocatori?

Era domenica 20 novembre 1988, l’Atalanta di Mondonico contro il Milan di Sacchi: “Siamo gli indiani contro i cowboy”, amava ripetere il Mondo per sottolineare con quali armi la sua piccola squadra andava a combattere contro i campioni d’Italia.

Ecco, nel calcio succede anche questo. Cioè quello che non ti aspetti: fosse tutto scontato, farebbero tutti 13 al Totocalcio (ma c’è ancora? ogni tanto ce lo domandiamo).

Così, oggi, l’Atalanta che lontano da Bergamo in questo campionato aveva pareggiato solo contro la capolista Inter (2-2) e altrimenti le aveva vinte proprio tutte, cioè la bellezza di otto partite, contro la penultima in classifica invece frena e chiude senza gol. Con un punticino che sa di avanti adagio, quasi indietro.

E siamo tutti delusi, chi dice che Gasperini doveva cambiare sistema di gioco, i tifosi ricordano che avrebbero voluto dall’inizio in campo la coppia Muriel-Zapata e, invece, si sono ritrovati Miranchuk. Un fantasma, il russo. Però nell’ultima trasferta aveva giocato titolare e aveva anche fatto il primo dei due gol, nella partite vinta contro il Verona.

Ma allora cosa è successo a Marassi contro il Genoa?

Un’Atalanta con poche idee, apparsa stanca di testa, incapace di inventare uno spunto vincente e stanca di gambe, perché sarebbe servita anche una maggior velocità nel cercare di andare in gol, entrando in area o piuttosto andando al tiro da fuori, come raramente s’è visto con Malinovskyi, stavolta molto più impreciso del solito.

Un’Atalanta che ha perso per infortunio Zapata, dopo un tempo, cioè l’attaccante più pericoloso, l’unico che davvero ha impegnato Sirigu in tutta la partita, nonostante i 17 tiri conteggiati (ma quanti nello specchio della porta?).

Poi chi è entrato al suo posto, cioè Muriel e anche Pasalic, Ilicic, decisivi in altre occasioni (Piccoli ha avuto pochissimi minuti), non hanno spostato di una virgola il tema della partita: Atalanta avanti a testa bassa, azioni confuse, nerazzurri sempre imbottigliati dal muro rossoblù.

Il Genoa ha fatto la sua parte, si è difeso. E certo Sirigu avrà fatto salti di gioia uscendo imbattuto, lui che di gol ne aveva presi sette in una partita quando giocava nel Torino e Ilicic gli aveva segnato anche da metà campo. Che meraviglia…

L’Atalanta aveva sofferto per superare il Verona al Bentegodi, però aveva trovato una squadra tosta e coraggiosa, pronta a cercare di sopraffare per intensità e aggressività i nerazzurri. Ma i Gaspboys avevano approfittato anche degli spazi concessi per colpire.

Chiaro che contro il Genoa non s’è vista la solita Atalanta brillante, quella delle sei vittorie consecutive fuori casa. Quindi un’Atalanta più prevedibile, macchinosa sulle fasce che con Gasp erano la prima forza della squadra, ma al momento non abbiamo Gosens ed è ancora in rodaggio Hateboer, lo stesso Zappacosta non sta benissimo. In più, Pasalic dalla partita col Villarreal che ha saltato non è quello della tripletta al Venezia, Ilicic e Muriel non sempre accendono la partita e Pessina dopo l’infortunio non è ancora tornato il Matteo che conosciamo e a Genova non s’è visto.

Se poi manca Zapata che fa l’apripista, che spacca la partita, diventa tutto più complicato.

La curiosità? L’ultimo 0-0 risaliva ad Atalanta-Bologna del 28 agosto scorso, altrimenti si va indietro quasi di un anno, ad Atalanta-Genoa (ma va?) 0-0 del 17 gennaio 2021, mentre ritroviamo poi l’ultima volta senza gol fuori casa l’8 marzo 2021, però a San Siro contro l’Inter (1-0)…

Detto questo, resta un girone d’andata straordinario, da record. Con la bellezza di 100 gol segnati nel 2021. La Juve si avvicina, ma il quarto posto per la Champions è ancora nelle mani della Dea. E, dopo il meritato riposo, dal 6 gennaio dovrà ricaricare le pile e riprendere a correre: c’è tempo, dai.

Vogliamo ricordare la classifica di fine andata l’anno scorso? Milan 43, Inter 41, Juventus 39, Roma 37, Atalanta 36, Napoli e Lazio 34. O vi sembra facile stare sempre in alto?

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!