A Bergamo 673 nuovi positivi, nelle scuole 84 classi in quarantena: quasi raddoppiate - BergamoNews

Sono 673 i nuovi positivi al Covid-19 in provincia di Bergamo. Con 182.427 tamponi effettuati è di 10.569 il numero di quelli registrati in Lombardia, con un tasso di positività in crescita al 5,8% (ieri 4%) secondo i dati diffusi mercoledì 22 dicembre. In aumento i ricoverati in terapia intensiva (+3, 164) e nei reparti (+45, 1.352). Sono 21 i decessi.

L’Ats Bergamo ha invece comunicato l’aggiornamento sul monitoraggio del Covid nelle scuole, relativo alla settimana che va dal 13 al 19 dicembre.

I tamponi eseguiti sono 2.919, i positivi 272. Le classi in quarantena 84 , in particolare: 13 ai nidi, 47 alle scuole primarie, 16 alle secondarie di primo grado e 8 alle secondarie di secondo grado.

Nel report precedente (6 al 12 dicembre) erano 188 i positivi a fronte di 2.216 tamponi. Le classi in quarantena erano 46: 14 nidi, 24 primarie, 6 secondarie di primo grado e 2 secondarie di secondo grado.

