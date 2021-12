Vaccinazioni anti Covid anche a Natale a Zingonia - BergamoNews

Zingonia. Habilita prosegue nel suo incessante impegno nella lotta al Covid 19. In accordo con l’ATS di Bergamo, infatti, la sede di Zingonia, già centro vaccinale, resterà aperta anche sabato 25 dicembre dalle 9 alle 12 per proseguire l’attività vaccinale per l’inoculazione delle terze dosi.

L’iniziativa è stata apprezzata dagli utenti: tutti gli slot a disposizione sono stati già occupati attraverso la piattaforma digitale gestita da Regione Lombardia.

Habilita, già la scorsa primavera, aveva lanciato la campagna “Io vaccino” per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’utilità e sull’importanza di sottoporsi alla vaccinazione per contrastare la diffusione del virus SarsCOV2. Ricordiamo che l’impegno di Habilita nella campagna di vaccinazione prosegue anche in Piemonte nei presidi di Acqui Terme (AL) e di Fara Novarese (NO). Ad Acqui Terme, dall’inizio di dicembre, in accordo con l’ASL locale, è stato riaperto l’hub vaccinale Maggiorino Ferraris. Al 30 novembre le dosi inoculate nel centro vaccinale di Habilita Villa Igea sono state 31.000, mentre nell’hub di Tortona (sempre gestito dal personale di Habilita Villa Igea) sono state 46.000.

A Fara Novarese (NO), in accordo con l’ASL di Novara, è stato allestito un nuovo hub vaccinale in via Cesare Battisti 23. Il servizio è attivo da lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e dalle 13.30 alle 18 con due linee vaccinali. Al 30 novembre in Habilita I Cedri sono state inoculate oltre 14.000 dosi.

