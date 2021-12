Università, tutti i nomi del nuovo Cda: 3 membri esterni, sono Bonomelli, Frigeni e Moltrasio - BergamoNews

Bergamo. Sono stati nominati martedì 21 dicembre i nuovi membri interni ed esterni del Consiglio d’amministrazione dell’Università degli Studi di Bergamo, organismo che esercita le funzioni di indirizzo strategico e sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell’ateneo. Ne fanno parte il Rettore Sergio Cavalieri che lo presiede, 5 membri interni e 3 esterni – cioè che non hanno ruoli all’interno dell’Ateneo, scelti per competenza in campo gestionale ed esperienza di altro livello – e due rappresentanti degli studenti.

Gli otto neo-eletti si occuperanno, per il prossimo triennio 2022-2024 a partire dal 1° gennaio 2022, di curare la gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale di UniBg. Il Consiglio di amministrazione dell’ateneo è così composto: Presidente Sergio Cavalieri; Simona Bonomelli, Roberta Frigeni e Andrea Moltrasio come componenti esterni, non appartenenti ai ruoli dell’Ateneo; Andrea Clemente Maria Bottani, Edoardo Ezio Della Torre, Renato Redondi, Isabella Natali Sora e Silvana Lamancusa in qualità di componenti interni, appartenenti ai ruoli dell’Ateneo; Michela Agliati e Martin Manzoni, rappresentanti degli studenti. Ad esclusione di questi ultimi e del rettore, i consiglieri interni ed esterni restano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta.

“Ringrazio sin da ora i componenti del nuovo Cda per il lavoro che sapranno svolgere a beneficio dell’Università – sottolinea il Rettore Cavalieri -. Si tratta di personalità di chiara fama che sapranno garantire il raccordo dell’Università con la società civile, con il mondo della cultura e dell’economia del territorio favorendo una forte sinergia e sempre maggiore collaborazione tra le singole realtà in un’ottica di straordinario beneficio”.

MEMBRI ESTERNI

Simona Bonomelli, nata il 23/12/1972 a Bergamo, è un dottore commercialista, laureata presso l’Università degli studi di Bergamo in Economia e commercio, dal 2017 è Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bergamo

Roberta Frigeni, nata il 12/9/1977 a Bergamo, è Direttore scientifico e responsabile del personale della Fondazione Bergamo nella Storia. Laureata in Filosofia – Storia della Filosofia Medievale presso l’Università degli studi di Bologna a pieni voti, ha conseguito un Dottorato di ricerca nello stesso Ateneo per il Dipartimento di Scienze e Metodi della conservazione

Andrea Moltrasio, nato il 7/10/1956 a Bergamo, dal 2019 è Presidente e consigliere delegato di ICRO Coatings spa, dal 1987 è Presidente e amministratore delegato di ICRO Didonè spa, dal 2020 è Vice Presidente di SACBO e membro del consiglio direttivo di Assonime. Si è laureato a pieni voti in Ingegneria chimica presso il Politecnico di Milano e ha conseguito un Master of Business Administration (MBA) presso la University of Santa Clara – California (USA)

MEMBRI INTERNI

Andrea Clemente Maria Bottani, nato il 14/8/1958 a Milano, è Professore Ordinario del Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione di UniBg, Settore Scientifico Disciplinare: FILOSOFIA TEORETICA (M-FIL/01)

Edoardo Ezio Della Torre, nato l’8/11/1975 a Legnano (MI), è Professore Ordinario del Dipartimento di Scienze Aziendali di UniBg, Settore Scientifico Disciplinare: ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (SECS-P/10), Direttore del Centro di Ateneo SDM School of Management

Silvana Lamancusa, nata il 16/11/1971 a Milazzo (ME), fa parte del Personale tecnico amministrativo di UniBg ed è responsabile dell’unità organizzativa del servizio studenti

Renato Redondi, nato il 28/2/1975 a San Giovanni Bianco, è Professore Ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell’Informazione e della Produzione di UniBg, Settore Scientifico Disciplinare: INGEGNERIA ECONOMICO-GESTIONALE (ING-IND/35)

Isabella Natali Sora, nata il 19/6/1964 a Bergamo, è Professore Ordinario del Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate di UniBg, Settore Scientifico Disciplinare: FONDAMENTI CHIMICI DELLE TECNOLOGIE (CHIM/07)

