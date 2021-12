Ruslan e Ilicic al di sotto delle aspettative, non convincono le scelte del Gasp - BergamoNews

Sportiello Sv : Chiamato ad una bella responsabilità nel momento in cui Gasp sfiducia il titolare. Risponde presente all’appello di Valeri senza dovere fare una parata.

Djimsiti 6 : Deve curare Destro di gran lunga l’unico pericoloso, qualche affanno nei rinvii

Demiral 6,5 : Torna titolare senza i quattro gol sul groppone presi dai compagni, riabilitato anche di fronte alle critiche recita la parte dell’aggressivo anche quando non servirebbe. Di testa va vicino al gol nel secondo tempo (17’) per finire a fare il centroavanti senza fortuna.

Palomino 6,5 : Il più sicuro in ogni intervento. Impeccabile chiusura su Destro ( 18’ 2t)

Hateboer 5,5 : Si limita al compitino, senza mai affondare. Su di lui raddoppiano Criscito e Portanova.

Freuler 6 : In diffida prende il giallo dopo una ventina di minuti. Squalificato con il Torino, prolungherà le vacanze sulla neve Svizzera con il consenso di Gasp che gli augura un Buon Natale dopo i primi 45.

De Roon (1’2t) 6 : Gioca con ordine, non domina come meriterebbe l’importanza della gara.

Koopmeiners 6 : Gasp lo incita al tiro, si esercita dalla bandierina per andarci vicino all’inizio della ripresa. Sparisce alla distanza per mancanza di abitudine al ritmo partita

Piccoli ( 38’2t) Sv : Di testa appena entrato avrebbe l’occasione per diventare protagonista, ne esce un passaggio a Sirigu.

Zappacosta 5,5 : Da ex ancora rimpianto messo a sinistra per il rientro sul destro non incide e non trova mai il destro che vorrebbe. A sinistra non si vedono le sue sgroppate.

Malinovskyi 5 : Babbo Natale porta palloni per la curva, lui lo aiuta senza mai prendere la porta. Possesso palla che non porta iniziative valide

Ilicic (20’2t) 5 : Non si vedono lampi per cambiare la genesi della partita .

Miranchuk 5,5 : Proprio di fronte a Sheva che lo vorrebbe a gennaio Gasp gli rida’ la maglia da titolare, mossa di mercato ? Accompagna Zapata partendo dalla parte destra del campo, per poi scambiarsi con Malinovskyi, all’avvio avrebbe la palla gol che non vuole sfruttare col destro. L’unica occasione del primo tempo è un suo assist per Zapata. Sparisce nei venti minuti che rimane in campo nel secondo tempo.

Pasalic (19’2t) 5 : Vedi Ilicic, non riesce a dare un contributo per il cambio di passo che Gasp voleva

Zapata 6 : Cinque minuti e prova la prima occasione su assist di Miranchuk che Sirigu salva in corner. Guaio all’adduttore lo toglie di scena senza che il tempo finisca.

Muriel (44’ 1t) 5,5 : Cerca spazio per colpire. Non si libera mai dalla marcatura .

Gasperini 5,5 : “ Ma quella faccia un po’ così che abbiamo noi prima di andare a Genova” ballata di Paolo Conte quanto mai sintomatica nell’espressione con cui lui si siede in panchina con nuove sorprese nella formazione iniziale. Sportiello titolare non aiuta Musso e nemmeno Muriel in panchina con Miranchuk in campo con Malinovskyi, entrambi sinistri. Primo tempo natalizio a volersi bene, possesso palla inutile che non porta a niente nemmeno nel secondo tempo. Un punto in due partite non possono accontentare, sostanza non accompagnata da qualità e da animosità che serviva per fare risultato.

