Prosegue il bel tempo, ma si preparano le nuvole - BergamoNews

Le previsioni del tempo su Bergamo e la provincia orobica messe a punto da Stefano Nava del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

L’alta pressione con massimo sul Regno Unito prosegue a limitare lo scorrere del flusso perturbato atlantico, favorendo la discesa di correnti polari sulle zone orientali europee. Sulla Lombardia prosegue la stabilità atmosferica, caratterizzata da giornate di bel tempo nelle aree di montagna con temperature diurne miti e nubi basse nelle aree pianeggianti. Tale situazione sarà favorevole all’accumulo di inquinanti al suolo in particolare nelle grandi aree metropolitane.

Martedì 21 dicembre 2021

Tempo Previsto: sulle Alpi in prevalenza soleggiato per tutto il giorno. Altrove prevalenza di nubi basse compatte con cielo coperto o molto nuvoloso, ma senza fenomeni associati per tutto il giorno. Possibile formazione di nebbia o banchi di nebbia sulla pianura pavese nelle ore più fredde.

Temperature: in pianura minime in sensibile aumento e comprese tra 0°/4°C e massime in moderata diminuzione o stazionarie comprese tra 2°/8°C.

Mercoledì 22 dicembre 2021

Tempo Previsto: in prevalenza soleggiato al mattino e al pomeriggio sulle Alpi con qualche passaggio di innocue velature di nubi alte, dalla sera aumento della nuvolosità con estese velature di nubi medie, ma asciutto. In pianura e sulle Prealpi coperto o molto nuvoloso per nubi basse compatte per tutto il giorno, in parziale dissoluzione nelle ore più calde, ma senza fenomeni associati. Possibile formazione di nebbia o banchi di nebbia sulla pianura pavese nelle ore più fredde.

Temperature: in pianura minime in lieve o moderata diminuzione comprese tra -2°/0°C e massime stazionarie comprese tra 2°/7°C.

Giovedì 23 dicembre 2021

Tempo Previsto: coperto o molto nuvoloso ovunque al mattino e al pomeriggio, nella sera-notte schiarite a partire dai settori più settentrionali della regione e ampie schiarite sulle Alpi, mentre rimane coperto o molto nuvoloso su Prealpi e pianura, ma senza fenomeni associati.

Temperature: in pianura minime in lieve o moderato aumento e massime stazionarie o in moderata diminuzione.

