La denuncia di una mamma: "Mio figlio autistico, colpevolizzato ed escluso dalla gita, perché?" - BergamoNews

Albino. Niente gita scolastica per il piccolo Michele (nome di fantasia), bimbo autistico di 4 anni che frequenta la scuola dell’infanzia Gioele Solari a Desenzano di Albino.

“Durante un incontro tra le insegnanti e le terapiste che seguono mio figlio si è parlato di un’uscita – racconta la mamma, Elena -. Una semplice passeggiata per le vie del paese, organizzata il giorno in cui Michele ha le terapie. Per la ‘sua sicurezza’, ci è stato detto che doveva rinunciare all’uscita. Questo – sostiene la mamma – nonostante le terapiste avessero dato parere favorevole e si fossero offerte di accompagnarlo”.

Il veto sarebbe stato però categorico. Elena si domanda perché e aggiunge che non sarebbe il solo episodio di discriminazione subito dal figlio. “Recentemente sono stata presa a male parole da un’insegnante, motivo che mi ha spinto a scrivere una mail alla dirigente scolastica per informarla dell’accaduto”.

L’episodio in questione risale a venerdì 17 dicembre, giorno in cui era in programma la visita di Babbo Natale. “Quella mattina non c’erano né l’insegnante di sostegno né la terapista privata che seguono mio figlio – ricostruisce Elena -. Tuttavia, sapendo che sarebbe passato Babbo Natale, lui ha comunque espresso il desiderio di andare a scuola”. Una volta arrivata, intorno alle 9, ha esposto la situazione a una delle insegnanti. “Mi è stato detto di lasciare Michele a scuola senza problemi. Sono così andata a prenderlo alle 13 anziché alle 16, proprio perché l’insegnante di sostegno non c’era, ma a quel punto sono stata aggredita verbalmente dalla maestra responsabile della classe. Mi ha detto che ‘la scuola non è un parcheggio’, e che il bambino ha rovinato a tutti la festa di Natale. Mi sono sentita offesa. Le ho manifestato tutto il mio dissenso, spiegandole che è ingiusto escluderlo dalla gita solo perché quella in cui si trova è una classe ‘difficile’. Che colpe ne ha lui?”.

La madre del piccolo si è anche rivolta all’associazione ‘La Battaglia di Andrea’, fondata dalla famiglia di un bambino autistico di Afragola, in provincia di Napoli, escluso dalla recita natalizia nel dicembre 2019. Il caso era finito sui media nazionali e la scuola in questione severamente punita. “Abbiamo avuto un colloquio telefonico di oltre un’ora con la preside dell’Istituto e abbiamo percepito moltissima disponibilità e sensibilità sull’argomento disabilità – commenta il vicepresidente dell’associazione, Luigi Concilio -. Come spesso accade, la dirigente era all’oscuro di tutta la vicenda e adesso vuole incontrare la mamma del bambino per capire cosa sia successo”.

Incontro che effettivamente c’è stato, martedì mattina, intorno alle 12. “Il nostro obiettivo è garantire la serenità e l’apprendimento del bambino – commenta la preside Daniela Zanga, che promette di effettuare tutte le verifiche del caso -. Se ci sono delle responsabilità, sarà io a prendere eventuali provvedimenti – assicura -. L’importante è risolvere le questione attraverso il dialogo e lo spirito di collaborazione. Sempre”.

Secondo la mamma di Michele “quel che deve cambiare è l’atteggiamento dell’insegnante nei confronti del bambino, che non ha una disabilità così grave da richiedere assistenza continuativa”. Michele ha una forma di autismo di livello 1. “Ovviamente ci affidiamo a tutta una serie di professionisti per aiutarlo – sottolinea sempre la mamma -. Spediamo mille euro al mese per farlo seguire da un centro privato a Predore, almeno dalla scuola ci aspettiamo tutto il sostegno possibile. Escluderlo dalla gita come può essere considerato un atteggiamento inclusivo?”.

