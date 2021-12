Il primo Natale, C'est la vie! o The Bourne identity? La tv del 21 dicembre - BergamoNews

Per la prima serata in tv martedì 21 dicembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Blanca”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Tornando a casa”: il caso su cui Blanca si trova ad indagare la interessa molto da vicino: riguarda Carmine Russo, il padre di Sebastiano, il ragazzo che lei aveva indicato come l’assassino di sua sorella. La salute della ragazza è sempre più compromessa, mentre senza saperlo si avvicina inesorabilmente ad una trappola pericolosa che l’attende ormai da tempo.

RaiDue alle 21.20 proporrà “Il Circolo degli Anelli”. La trasmissione rivelazione dell’estate 2021 che ha raccontato le imprese degli atleti italiani alle Olimpiadi di Tokyo, torna in versione natalizia per celebrare i campioni di quest’anno sportivo straordinario. Conduce Alessandra De Stefano. Con la partecipazione di Sara Simeoni, Jury Chechi e Ubaldo Pantani.

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “#cartabianca”, il talk-show condotto da Bianca Berlinguer, mentre su La7 alle 21.15 “diMartedì“, condotto da Giovanni Floris.

Su Italia 1 alle 21.15 l’appuntamento è con “Le Iene show”.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.20 c’è “The Bourne Identity”; su Canale5 alle 21.20 “Il primo Natale”; su Rai4 alle 21.20 “Il genio della truffa”; su Rai5 alle 21.15 “C’est la vie! – Prendila come viene”; su Iris alle 20.55 “I berretti verdi”; e su Italia2 alle 21.10 “Agente Smart – Casino totale”.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Downton Abbey”; su La5 alle 21.05 la replica del “Grande Fratello Vip”; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Mediaset

© Riproduzione riservata

