I formaggi bergamaschi fanno incetta di premi in Brasile - BergamoNews

Bergamo. Se mai servisse, una volta di più, a confermare l’assoluta eccellenza del territorio bergamasco nell’arte casearia, nel 2021 Bergamo è stata dichiarata “Città del Formaggio 2021” da Onaf, l’Organizzazione Nazionale degli Assaggiatori.

Un primato che la provincia non manca mai di ribadire e lo ha fatto anche al recente concorso Expo Queijo Brasil, tenutosi a novembre ad Araxá, città brasiliana nello stato di Minas Gerais, al quale ha partecipato una delegazione di Progetto Forme, Onaf e di vari formaggi italiani che hanno fatto la voce grossa anche nella competizione sudamericana.

Tanto che la medaglia “Super Gold” è stata assegnata al Bra duro Dop del caseificio Sepertino Snc di Marene (Cuneo), che con l’erborinato di capra Parbleu si era già aggiudicato il primo premio nella categoria “Casaro d’oro” al concorso “Stupore ed emozione” di Forme 2021 a Bergamo.

Tra gli 811 formaggi iscritti al concorso brasiliano, i bergamaschi si sono fatti valere alla grandissima.

Medaglie d’oro per lo Stracchino all’Antica delle Valli Orobiche della società agricola Locatelli Guglielmo di Vedeseta, stagionato presso la Latteria Sociale di Branzi; Grana Padano Dop e Provolone Val Padana piccante Dop di Zanetti spa, Bergamo, che ha guadagnato anche un argento per il suo Parmigiano Reggiano Dop.

Questi e gli altri formaggi italiani titolati nella kermesse brasiliana sono stati premiati martedì 14 dicembre nella sala giunta della Camera di Commercio di Bergamo, dove il settore lattiero-caseario si è anche confrontato sull’importanza di un progetto che a livello di sintonia tra istituzioni brasiliane e italiane è andato ben oltre il solo concorso.

Tanto che Onaf ha partecipato attivamente, insieme a Progetto Forme, alla predisposizione del regolamento di gara e formando i 150 giurati brasiliani che hanno assaggiato e giudicato i prodotti in gara.

Un evento perfettamente riuscito che forse ha dato l’ultima spinta definitiva a una storica apertura al mondo del prossimo concorso “Stupore ed emozione” di Onaf che nell’autunno prossimo vedrà per la prima volta in gara non solo formaggi italiani ma anche europei e internazionali.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!