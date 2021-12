Genoa-Atalanta: la chance per riprendere la corsa interrotta dal blackout con la Roma - BergamoNews

Dopo la pesante batosta subita contro la Roma sabato pomeriggio, si torna finalmente subito in campo. Martedì 21 dicembre alle 20.45 l’Atalanta ha la chance di dimostrare che il passo falso dell’ultima giornata è stato frutto solo di una giornata nata male e finita peggio. L’avversario di turno sarà il Genoa di Shevchenko allo stadio Marassi.

I numeri della sfida raccontano di una Dea imbattuta in dieci delle ultime undici gare di Serie A di fronte ai genovesi. L’unico successo dei padroni di casa risale a dicembre 2018, un 3-1 in favore del grifone allora guidato da Prandelli. I nerazzurri sono andati a segno in tutte le precedenti dieci trasferte di campionato e hanno realizzato una media di 2.2 centri a partita.

Dall’arrivo di Gasperini gli orobici si sono trasformati in un’autentica macchina da gol, lo dimostra il fatto che da alcuni giorni sono diventati la quinta squadra nella storia capace di andare in rete almeno cento volte in un singolo anno solare.

Solo il Milan nel ’49 e nel ’50, il Torino nel ’47 e nel 48′, la Juventus nel ’33 e l’Inter nel 2021 ci erano riuscite.

Il ruolino di marcia dei bergamaschi lontano dalle mura amiche è da applausi con sei vittorie in altrettante uscite. Per riconquistare il terzo posto perso nello scorso weekend l’Atalanta si dovrà affidare al suo bomber Zapata che quando è in palla è in grado di trascinare tutti i compagni. Allo stadio Ferraris contro il Genoa il “panterone” ha messo il suo timbro in tutte le ultime tre sfide.

Dall’altra parte ci sarà una compagine rossoblù in crisi nera. Gli uomini di Shevchenko, che da quando si è seduto sulla panchina ligure ha sempre perso in campionato, sono relegati in diciottesima posizione e non vincono dal 12 settembre.

Per sfruttare la situazione complicata in casa Genoa, Gasperini potrebbe schierare Musso, Palomino, Demiral e Djimsiti in difesa. Sulla linea mediana Hateboer, De Roon, Koopmeiners e Zappacosta. Pasalic e Malinovskyi dovrebbero sostenere Zapata.

Per allontanarsi dalla zona retrocessione il tecnico ucraino dovrebbe schierare il suo Genoa con Sirigu tra i pali, Criscito, Vasquez e Biraschi. A centrocampo Cambiaso, Hernani, Badelj, Sturaro e Ghiglione. In avanti Destro e Pandev proveranno a far male alla difesa atalantina.

