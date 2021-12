Genoa-Atalanta, Gasp spiega lo 0-0: "Noi tanto in attacco ma loro si sono difesi bene" - BergamoNews

Genova. Al termine della partita pareggiata allo Stadio Marassi contro il Genoa ha parlato il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini: “Il Genoa si è difeso bene, l’Atalanta ha fatto la sua partita, abbiamo attaccato a lungo ma se non trovi il gol diventa tutto più difficile. L’assenza di Zapata ha pesato. Abbiamo avuto tanto possesso palla anche nella loro metà campo ma su questo campo era difficile tenere la palla a terra e nessuna delle due squadre poteva giocare un calcio decente. Musso? È un portiere fortissimo, ma in questo periodo ha perso un po’ di calma. Ha la fiducia di tutti e tornerà presto tra i pali”.

Sulle soluzioni tattiche ha detto: “Demiral in attacco? Ha questa soluzione e stasera è andato vicino al gol. Abbiamo una buona batteria di attaccanti, forse con qualche caratteristica simile, ma ripeto, l’uscita di Zapata ci ha tolto delle soluzione”.

Sul mercato non si è sbilanciato: “La nostra umiltà ci spinge a chiederci come migliorare. Quello che non deve mancare sono le idee. Noi siamo contenti di quello che abbiamo fatto ma cercheremo di migliorare. Il mio obiettivo è giocare sempre con questo spirito e proteggere la squadra, che non ha una grande forza mediatica, quando le cose non vanno come dovrebbero”.

