Delasa confermato al vertice dei Pensionati: “Adesso puntiamo a far crescere la presenza femminile” - BergamoNews

“Ora, confidando in un tempo tranquillo occorre con rinnovata energia riprendere le fila che si sono allentate o spezzate”. Così, Caterina Delasa ha accolto l’esito della votazione per l’elezione della segreteria della FNP, che ha chiuso il percorso congressuale del sindacato dei pensionati della CISL di Bergamo.

Il consiglio generale ha infatti riconfermato Delasa al vertice della più grande federazione sindacale della provincia, per proseguire un percorso avviato nel 2019, quando per la prima volta una donna diventava leader della categoria.

Proprio per continuare su una prospettiva avviata, il primo obiettivo della segreteria sarà quello di “puntare da subito su una formazione efficace per costruire quadri dirigenziali femminili di cui abbiamo veramente bisogno, che si possano impegnare nella federazione in un ruolo politico-sindacale e che abbiano una più ampia prospettiva di futuro per garantire un’azione lineare e stabile”.

Per continuare il percorso avviato, Delasa ha chiesto a conferma anche id Roberto Corona e di Giacomo Meloni, invito raccolto dal Consiglio Generale che li ha votati all’’unanimità.

“Roberto e Giacomo – ha concluso Delasa – sono stati un valido aiuto e sostegno nel lavoro di questi anni, e per la loro correttezza e lealtà hanno consentito nel gruppo di segreteria relazioni positive all’insegna della condivisione delle scelte e delle strategie”.

