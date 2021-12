Costruzioni: nasce il Gruppo Lse che aggrega Artifoni, Immobilter e MPM Ambiente - BergamoNews

Bergamo. Nasce un nuovo gruppo nel mercato delle costruzioni, capace di offrire un servizio integrato nei segmenti che richiedono un elevato grado di specializzazione come quello aeroportuale e degli impianti complessi di teleriscaldamento e depurazione acque. La nuova realtà è figlia del processo di aggregazione avvenuto tra LSE, Artifoni, Immobilter e MPM Ambiente, coordinato dallo Studio BNC – Berta, Nembrini, Colombini & Associati – che ha seguito l’intera pratica.

Obiettivo: sviluppare sinergie che consentano di cogliere le nuove opportunità del settore.

La legge di bilancio 178 / 2020 e il pacchetto Next Generation EU stanziano, infatti, per i prossimi 15 anni 400 miliardi di euro nelle infrastrutture. Risorse senza precedenti che secondo le stime di ANCE, per il 44% ovvero 175 miliardi, riguarderanno il mercato delle costruzioni. Sono previsti investimenti in mobilità (reti ferroviarie e autostradali), ma anche case popolari, rigenerazione urbana, dissesto idrogeologico, scuole, ospedali ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio. Nuove opportunità che il Gruppo potrà sviluppare con efficacia e competitività.

L’operazione seguita da dottor Giorgio Berta e dottor Enzo Colleoni dello Studio BNC ha coinvolto LSE Srl – realtà che opera nel campo dei lavori aeroportuali, del teleriscaldamento e delle costruzioni civili e industriali, Impresa Edile Stradale Artifoni Spa – specializzata in costruzioni civili, manutenzioni infrastrutturali, posa di condotte, realizzazione di impianti di depurazione e di infrastrutture aeroportuali, Immobilter Srl – società operante nel settore delle realizzazioni di edifici civili residenziali – e MPM Ambiente S.r.l., specializzata in servizi di spurgo, collaudi e prove di giunti. È nato così un Gruppo fatto di realtà dalle comprovate competenze che, unendosi, attiveranno nuove e più profonde sinergie per lavorare sul mercato con professionalità e specializzazioni di alto livello.

Il percorso definito ha portato LSE a detenere il controllo delle altre società, creando un unico gruppo societario con un fatturato da oltre 50 milioni di euro, un EBITDA da 7,7 milioni e circa 220 addetti.

“Siamo entusiasti di annunciare la nascita del nostro nuovo gruppo. Abbiamo portato a compimento un’operazione complessa che pone delle solide basi per il futuro e che nasce dal desiderio di mettere in comune le nostre specializzazioni, generando valore aggiunto. Così come stimato dai dati ANCE, infatti, ci aspettiamo un cambio di rotta per il settore, con nuove e importanti opportunità. In questo percorso, è stato essenziale il supporto dello studio BNC che ringraziamo per averci seguiti con competenza ed esperienza” commenta Roberto Paganessi del Gruppo LSE.

“È sempre una grande soddisfazione mettere la nostra esperienza al servizio di operazioni così importanti come questa che ha portato alla creazione di un gruppo solido e strutturato che potrà operare nel mercato con una rinnovata competitività, vantando capitali, competenze e maestranze altamente qualificate. L’aggregazione consentirà di rispondere alle nuove sfide della ripresa e alle positive dinamiche attese per il settore delle costruzioni” dichiara il dottor Giorgio Berta, titolare di Studio BNC.

