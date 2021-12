Coppa del Mondo: Shiffrin vince il gigante di Courchevel, Sofia Goggia fuori nella seconda manche - BergamoNews

La Coppa del Mondo ritrova lo slalom gigante e il dominio di Mikaela Shiffrin. La 26enne americana si è prontamente ripresa la vetta della classifica generale, aggiudicandosi il primo slalom gigante di Courchevel e guadagnando punti importanti sulle avversarie dirette.

Complici le assenze forzate di Lara Gut-Behrami, Alice Robinson e Katharina Liensberger (colpite dal Covid-19), la fuoriclasse del Colorado ha distanziato di ottantasei centesimi la svedese Sara Hector facendo il vuoto sin dall’inizio e dominando la prima manche.

Brava ad adattarsi alla neve particolarmente ghiacciata dell’Émile Allais, la campionessa di Edwards è apparsa solida sui propri attrezzi spingendo continuamente lungo il pendio transalpino e affrontando con attenzione le porte più strette presenti sul secondo muro.

In vantaggio di settantaquattro centesimi sull’elvetica Michelle Gisin, la statunitense si è ripetuta nella manche decisiva gestendo in parte le proprie fatiche e infliggendo pesanti distacchi sia a Hector, sia alla giovane svizzera che si è dovuta accontentare del terzo posto.

Fuori dal podio Federica Brignone che, a causa di una scivolata nella parte alta della pista, non è riuscita ad andar oltre il settimo posto conclusivo.

Vicine alle migliori nel corso della discesa iniziale, la 31enne di La Salle aveva fatto la differenza nella discesa inaugurale nel tratto centrale accumulando gran parte del ritardo nei pressi del traguardo.

La voglia di migliorarsi non è bastata però ha rischiato di tradire la valdostana la quale durante la prova finale è incappata in una scivolata che le ha fatto perdere il ritmo e terminare le proprie fatiche lontana dalle migliori.

Prestazione a due facce per Sofia Goggia che non è riuscita a conservare il pettorale rosso complice un errore che le ha impedito di completare la competizione transalpina.

Decisa a difendere il pettorale rosso di leader della classifica generale, la 29enne orobica ha mostrato i passi in avanti già visti a Killington sin dalla prima manche che l’ha vista tagliare il traguardo con il decimo parziale.

Nonostante un’azione a tratti spezzata, la finanziera bergamasca ha provato a difendersi su un fondo insidioso difendendosi dalle sconnessioni del terreno e commettendo soltanto un errore di traiettoria in vista del traguardo.

Scattata nella seconda discesa con l’obiettivo di recuperare ulteriori posizioni, la sciatrice tricolore ha aggredito sin da subito inciampando però poco prima del terzo intermedio e dovendo così dir addio alla possibilità di entrare nelle prime dieci.

Fuori subito anche Marta Bassino, incappata in una scivolata in occasione della prima compressione che le ha impedito di ritrovare le buone sensazioni emerse in terra statunitense.

Il Circo Bianco rimarrà ora nella località francese per disputare nella mattinata di mercoledì 22 dicembre un nuovo gigante che vedrà Mikaela Shiffrin andar a caccia di un’ulteriore affermazione.

