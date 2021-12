Consulta Studentesca, il bergamasco Samuele Cantoni è il nuovo presidente del coordinamento regionale - BergamoNews

È Samuele Cantoni, 18 anni, in quinta all’Istituto “Ettore Majorana” di Seriate, eletto a novembre alla guida della Consulta Provinciale Studentesca orobica (CPS), il nuovo presidente del coordinamento regionale lombardo. L’elezione è avvenuta il 15 dicembre, durante il Coordinamento regionale delle CPS provinciali avvenuto online.

Nel suo discorso di presentazione Samuele Cantoni ha voluto mettere in rilievo alcune priorità fra le quali: una comunicazione efficace ed efficiente, la cooperazione fra le province, conoscenza e sinergia con il territorio, la valorizzazione di esperienze didattiche esterne all’Istituzione scolastica.

“Sono molto consapevole dell’impegno che ho assunto – dichiara Samuele Cantoni – Voglio procedere nel mio incarico con la condivisione e il supporto più ampio possibile, nell’ascolto di tutte le voci. Sono convinto che la Consulta Studentesca rappresenta davvero un’esperienza scolastica e di vita importante, per me e per tutti gli altri miei compagni di viaggio”.

Vincenzo Cubelli, nuovo dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo, sottolinea: “La Consulta Studentesca rappresenta una risorsa preziosa per coinvolgere i giovani nei processi democratici di rappresentanza e di partecipazione civica. Questa elezione è motivo di grande soddisfazione, perché darà l’opportunità di esprimere al meglio le potenzialità già presenti e il grande lavoro portato avanti sino ad oggi”.

Il Coordinamento Regionale è composto dai presidenti delle varie Consulte provinciali, che sono un organismo istituzionale di rappresentanza studentesca formato da due studenti per ogni Istituto secondario di secondo grado, statale e paritario. A breve il Coordinamento Regionale individuerà il proprio rappresentante nazionale.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!