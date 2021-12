“Christmas in the Heart", il bergamasco Luca Pedrini pubblica album di musiche natalizie - BergamoNews

Bergamo. Il musicista bergamasco Luca Pedrini, classe 1994, ha pubblicato l’album di brani natalizi “Christmas in the Heart“. Disponibile su Spotify, Amazon Music e molte altre piattaforme online, è composto da sei tracce suonate al pianoforte e capaci di infondere tante emozioni in chi le ascolta.

Tutto è nato da una grande passione per la musica, un talento che sta perfezionando con tanta cura e dedizione sin da bambino. Luca Pedrini spiega: “Ho cominciato a suonare il pianoforte all’età di quattro anni. Era il 1998: ricordo che fra i doni di Santa Lucia ricevetti una tastierina di 32 tasti e spesso riproducevo ad orecchio i brani che ascoltavo per esempio in chiesa durante la messa. Nel tempo ho coltivato l’amore per la musica: a undici anni ho iniziato a intraprendere lezioni private e successivamente ho frequentato il liceo musicale Secco Suardo a Bergamo, dove hostudiato violino e pianoforte arricchendo il mio bagaglio artistico e culturale. Una volta conseguito il diploma, mi sono iscritto al conservatorio di Como, dove tuttora sto frequentando il corso di clavicembalo e musica antica”.

Guardando al prossimo futuro, Luca Pedrini aggiunge: “Quando avrò conseguito la laurea mi piacerebbe specializzarmi in didattica della musica, per poter insegnare. Nel frattempo sto lavorando a un nuovo progetto sempre incentrato sul Natale, dei miei arrangiamenti di musiche tradizionali natalizieper coro, organo e soli, in vista dell’anno prossimo”.

Infine alla domanda “Come mai proprio il Natale”, Luca Pedrini rispondecitando Charles Dickens: “Ho sempre pensato al Natale come ad un bel momento. Un momento gentile, caritatevole, piacevole e dedicato al perdono. L’unico momento che conosco, nel lungo anno, in cui gli uomini e le donne sembrano aprire consensualmente e liberamente i loro cuori, solitamente chiusi. Dovremmo farlo anche noi, tutto l’anno. Auguro un sereno Natale a tutti voi”.

Per avere ulteriori informazioni, ascoltare l’album e rimanere aggiornato sulle novità di Luca Pedrini clicca qui: Christmas in The Heart

