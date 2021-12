Caso plusvalenze Inter, si indaga anche su due giovani ceduti all'Atalanta - BergamoNews

C’è anche la trattativa che ha portato due giovani all’Atalanta al centro dell’inchiesta della Guardia di finanza che martedì mattina ha acquisito la documentazione relativa ai bilanci 2017-18 e 2018-19 dell’Inter. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’indagine è a carico di ignoti per false comunicazioni sociali, legate alle plusvalenze.

L’inchiesta è quella della Procura di Torino che nelle scorse settimane ha messo in luce l’esplosione dell’utilizzo delle plusvalenze nei bilanci dei club di calcio.

Secondo la Rosea in quelle prime stagioni della gestione Suning il problema non era certo la mancanza di liquidità, bensì i paletti imposti dal Financial Fairplay. Per rientrare nei paletti imposti dalla Uefa, l’Inter ha effettuato delle micro cessioni di ragazzi del vivaio per raggiungere la fatidica somma necessaria per partecipare alle Coppe. Nel bilancio 2017-18 – oltre a quelle dei più famosi Santon e Radu, attuale vice di Handanovic – spiccano le cessioni all’Atalanta per 12 milioni di due giovani (Bettella e Carraro) che hanno fruttato quasi 11 milioni e mezzo di plusvalenza.

E stona invece che, nello stesso esercizio, la cessione di Zaniolo alla Roma abbia fruttato soltanto 2,643 milioni. Le plusvalenze totali di quella stagione, come da bilancio, risultano pari a 49,704 milioni. Nel 2018-19 invece il +40,141 è legato soprattutto alle cessioni pesantissime di Vanheusden (11,7 milioni, di cui quasi 10 di plusvalenza) allo Standard Liegi e di Pinamonti al Genoa per 19,5 milioni. Da segnalare che poi sia il difensore belga (ora in prestito proprio al Grifone) sia l’attaccante (ad Empoli) sono poi stati riacquistati dall’Inter.

Tornando all’indagine, dopo quella che ha riguardato la Juve, l’ipotesi – ancora tutta da dimostrare – su cui lavorano gli investigatori è che il valore dei diritti pluriennali sulle prestazioni sportive dei calciatori venduti sia stato sopravvalutato rispetto al prezzo al quale gli stessi calciatori erano stati acquistati, con la conseguenza appunto di incrementare la voce ricavi e, per contro, ridimensionare quella delle perdite.

