Betti Bevande, il distributore di vini, birre e bevande punto di riferimento in tutta la provincia - BergamoNews

Betti Bevande è una delle più longeve realtà tra i grossisti di bevande in Lombardia . Fondata nel 1929, l’azienda si occupava inizialmente della produzione e della distribuzione di gassosa, ma oggi, dopo decenni di costante espansione, si presenta come una solida realtà che negli anni ha rafforzato il proprio mercato e diversificato la sua offerta di prodotti.

Oggi, infatti, Betti Bevande si occupa della selezione dei migliori vini e birre, e della loro distribuzione in Lombardia. Nel suo magazzino sono disponibili anche un’ampia gamma di bevande alcoliche, come i liquori, e analcoliche, oltre che diverse tipologie di acque in bottiglia. Con i suoi servizi, si rivolge sia ai consumatori privati, effettuando consegne a domicilio, sia al settore HO.RE.CA.

La scelta di un partner affidabile, infatti, è determinante per i ristoranti, le caffetterie, gli hotel e tutte quelle attività che offrono food&beverage. Betti Bevande, nel corso dell’ultimo secolo, ha saputo distinguersi per la qualità dei suoi prodotti, la diversificazione della sua offerta, la certezza nell’approvvigionamento e le consegne tempestive.

Birre da tutto il mondo

Betti Bevande è uno dei maggiori grossisti birra in Italia e vanta un’importante specializzazione nel settore, tant’è che possiede molteplici esclusive su numerosi articoli del beverage e ha stretto nel corso del tempo numerose collaborazioni con aziende italiane ed estere produttrici di birra.

Sono oltre 300, infatti, le tipologie di birra proposte nel catalogo di Betti Bevande – tra bionde, ambrate, rosse e scure, provenienti – provenienza da ogni angolo del mondo – dall’Europa fino all’America Latina, con una punta più alta per quanto riguarda le birre provenienti da Belgio e Germania.

Ampia selezione di vini e spirits

Non solo birre. Betti Bevande è noto anche per essere un ottimo grossista di vino e per essere specializzato nella vendita dei superalcolici e, in particolare, degli spirits. Anche il catalogo dei vini è ben rifornito: comprende tutti i maggiori vitigni italiani ed è anche interessante la disponibilità a catalogo di champagne.

La fornitura di spillatrici

Oltre ad essere uno dei maggiori distributori di tutta la Lombardia, l’attività di Betti Bevande non si esaurisce con la vendita di prodotti beverage, ma passa anche attraverso la fornitura di spillatrici e all’organizzazione di eventi dedicati agli operatori del settore. Dispone anche di un parco automezzi che garantisce consegne rapide e sicure e di un magazzino coibentato che assicura il mantenimento delle caratteristiche qualitative iniziali dei prodotti.

La selezione di strenne natalizie

Betti Bevande è un partner affidabile anche in vista delle feste natalizie per tutte quelle aziende che desiderano omaggiare i propri clienti con confezioni regalo di prodotti di alta qualità. Sul sito dell’azienda, infatti, è possibile visionare un catalogo che presenta una variegata selezione di strenne che vanno dai classici cesti fino alle selezioni di vini prestigiosi. La cosa interessante dell’offerta di Betti Bevande è che vi sono soluzioni per tutte le tipologie di spesa e ogni soluzione prevede sempre una selezione più o meno grande delle principali eccellenze enogastronomiche del made in Italy: vini, birre, panettoni, salami toscani, pasta e quant’altro sia di gradito per i palati della propria clientela.

guarda tutte le foto 5



Betti Bevande: il distributore di vini, birre e bevande punto di riferimento in tutta la provincia

Se sei alla ricerca di grossisti di bevande per la tua attività ristorativa o cerchi un distributore che consegni il beverage a casa tua, puoi dare un’occhiata al sito internet di Betti Bevande ( sviluppato da Valeo.it ). L’azienda si trova a Cividate al Piano, in via Roverselli 2, in provincia di Bergamo e, all’interno della sua sede, è presente anche uno showroom dove è possibile degustare e approfondire la conoscenza delle bevande offerte. È possibile contattare il suo staff chiamando il numero 036397008 oppure inviando un’email all’indirizzo betti@betti.net

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!