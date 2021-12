Bergamo, anche Bebe Vio e Jacobs nel calendario benefico della Polizia - BergamoNews

Bergamo. È stato presentato martedì mattina in questura il calendario della Polizia di Stato 2022. Un progetto che attraverso le immagini vuole raccontare i valori e l’operatività delle donne e degli uomini della Polizia di Stato al servizio delle comunità, ma che guarda al futuro costruendo percorsi di solidarietà per sostenere i minori che hanno bisogno di aiuto, nel segno del claim #essercisempre che per la Polizia di Stato rappresenta il senso dello spirito di servizio.

Legalità, giustizia, solidarietà, sostegno, rispetto e memoria. Sono solo alcuni dei valori che 12 poliziotti hanno tradotto in immagini, attraverso le foto che compongono il #CalendarioPolizia 2022.

È possibile acquistarne una copia direttamente sul sito dell’Unicef o presentando il bollettino all’Ufficio relazioni con il pubblico della questura di via Noli.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!