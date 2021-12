Atalanta spenta e confusa, contro il Genoa non va oltre lo 0-0 - BergamoNews

Genova. Un’Atalanta meno brillante del solito non va oltre lo 0-0 contro il Genoa terz’ultimo in classifica, sale a quota 38 punti ma rischia di vedere scappare il trio di testa composto da Inter (43 punti), Napoli e Milan (39), tutte e tre con una partita ancora da giocare. Al contrario vede avvicinarsi la Juventus (34 punti), vittoriosa 2-0 in casa contro il Cagliari.

Una gara, quella in terra ligure, dove i nerazzurri hanno mostrato poche idee, spesso confuse. Tant’è che non sono riusciti a segnare un gol ad una delle peggiori difese del campionato.

Il pareggio segue la brutta sconfitta casalinga rimediata sabato contro la Roma (1-4). Segno che forse, la pausa natalizia, per gli uomini di Gasperini, arriva al momento giusto.

