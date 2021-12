A Cirano di Gandino l'incanto del Natale di un tempo - BergamoNews

Gandino. Due giornate intense, che hanno unito alla gioia delle Feste l’intima attesa di un tempo. La comunità parrocchiale di Cirano, sabato 18 e domenica 19 dicembre ha proposto un doppio appuntamento, apprezzato, soprattutto domenica, da tanti, ammirati visitatori.

Sabato è stato allestito il caratteristico mercatino natalizio, con casette in legno, giro con il pony, vin brulé, dolci natalizi, musiche della tradizione e Babbo Natale. Domenica i volontari ed intere famiglie hanno creato “La Natività tra arti e antichi mestieri”. Decine di figuranti hanno animato cortili ed abitazioni con ricostruzioni efficaci di scene di vita rurale e domestica, riportando indietro le lancette del tempo. Ambientazioni suggestive hanno consentito di rivedere antichi mestieri, come il cestaio, il fabbro, il calzolaio, il fornaio, il casaro e tanti altri. Spazio anche per la filatura del baco da seta e per una vera aula scolastica. Non sono mancate le melodie delle campane d’allegrezza e quelle senza tempo del gruppo “Pastorèla”.

guarda tutte le foto 16



“La Natività tra arti e antichi mestieri”

