L’impegno sostenibile di Terraneo, da 70 anni azienda produttrice di mobili in kit per i centri brico - BergamoNews

Settant’anni di esperienza nel settore dell’arredo, produzione di mobili completamente Made in Italy e più di 120 referenze a catalogo. Terraneo è l’azienda brianzola di mobili in kit di montaggio fondata da Oreste Terraneo nel 1971 e portata avanti con successo da figli e nipoti.

Nel corso degli anni, l’azienda di Verano Brianza è diventata leader in Italia e nel mondo per la fornitura di arredo assemblabile con comodità a casa. La qualità dei mobili e l’ampia gamma di prodotti disponibili a catalogo sono stati determinanti per catturare l’attenzione sia dei rivenditori che dei clienti finali.

I mobili, infatti, sono realizzati con pannelli in legno che hanno uno spessore di almeno 18mm, capaci di assicurare resistenza e durabilità ai mobili nel corso degli anni, e sono stati scelti da oltre 500 punti vendita in tutto il mondo, soddisfatti della gestione logistica dell’azienda che, per rispondere con velocità ed efficienza alle richieste dei clienti, lavora assiduamente per avere sempre in magazzino circa 14.000 pezzi pronti per essere spediti.

Tuttavia, uno degli aspetti maggiormente apprezzati della filosofia produttiva di Terraneo riguarda il fattore sostenibilità. Ad agosto del 2021, infatti, l’azienda ha festeggiato 10 anni di certificazione FSC® (Forest Stewarship Council). Si tratta di un attestato che le consente di produrre mobili utilizzando pannelli in legno ecologici, derivanti da foreste gestite responsabilmente. Per Terraneo, la certificazione FSC® non rappresenta un semplice “bollino” da applicare sui prodotti, bensì il risultato del loro impegno sostenibile nei confronti del pianeta.

Cosa è un pannello di legno ecologico?

Alberto Terraneo, nipote del fondatore e responsabile delle vendite dell’azienda, ci spiega che i pannelli ecologi vengono realizzati con scarti di legno sminuzzato finemente, che viene poi pressato, rivestito con carta melaminica e lavorato nei loro impianti per creare mobili in kit di montaggio robusti ed curati nei minimi dettagli.

Alberto sottolinea che esistono diverse tipologie qualitative di pannelli sul mercato, che variano l’una dall’altra a seconda della granulometria delle particelle di legno utilizzate: più queste sono grandi, più si otterranno pannelli particolarmente economici e facilmente friabil; più le particelle sono piccole, più si ottengono pannelli compatti e resistenti. Terraneo scegli senza dubbio questa seconda opzione, così da garantire mobili ecologici, duraturi ed esteticamente belli.

Un altro aspetto dell’impegno sostenibile di Terraneo riguarda l’impianto produttivo. È, infatti, uno dei pochi grossisti di mobili ad aver sposato la causa dell’eco-sostenibilità, sviluppando cicli di lavorazione che riducono al minimo gli scarti e le emissioni.

Quali mobili in kit di montaggio produce Terraneo?

Terraneo progetta e produce una gamma completa di mobili in kit di montaggio, lineari e disponibili in 12 finiture 3D ad altissima resa estetica, che si fondono con semplicità all’arredo di ogni casa. Novità del 2021 è la texture “Leizu”, una finitura damascata caratterizzata da eleganti motivi decorativi su fondo blu sfumato. Nel catalogo Terraneo è possibile trovare:

– Tavoli estensibili e non, consolle salvaspazio (https://www.terraneo.com/tavoli.php) e scrivanie.

– Cassettiere, madie moderne , armadi e librerie per il soggiorno e la camera da letto.

– Arredo per il bagno e, in particolare, armadi multiuso e armadi per la lavanderia.

– Scarpiere salvaspazio da posizionare all’ingresso o negli spazi ristretti.

– Complementi d’arredo per perfezionare ogni angolo della casa.

Il catalogo completo dei prodotti Terraneo è consultabile sul sito internet dell’azienda ( sviluppato da Valeo.it ). È possibile contattare l’azienda, che ha sede a Verano Brianza, in via Furlanelli 31, chiamando i numeri 0362903377 e 0362902979 oppure scrivendo un’email a info@terraneo.com.

