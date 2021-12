Dal Comune di Treviolo un dono e gli auguri di Natale per tutti i nonni del paese - BergamoNews

Una calda sciarpa di pile e un biglietto con i più sinceri auguri di buone feste da parte dell’Amministrazione comunale di Treviolo e di tutta la comunità.

Sabato 18 dicembre i ragazzi che appartengono la gruppo Giovani Volontari, insieme con alcuni consiglieri comunali, assessori, alle volontarie dell’associazione I Bambini di Mery e ai giovanissimi neoeletti del Consiglio comunale dei Ragazzi, hanno suonato al campanello dei 680 anziani over 80 residenti nelle quattro frazioni di Treviolo.

A tutti sono stati fatti gli auguri ed è stato consegnato il pacchetto con il dono, come è consuetudine ormai da qualche anno.

Le famiglie sono state avvisate attraverso una comunicazione esposta sulle bacheche del Comune, sul sito e sull’app Treviolo Smart, attraverso la quale si invitavano figli e parenti degli anziani a comunicare la visita natalizia.

Con la pettorina gialla catarifrangente, la mascherina sollevata e le mani igienizzate, i volontari, suddivisi in due turni, uno al mattino e l’altro al pomeriggio, sono andati a trovare tutti i nonni. Restando sulla soglia per questioni di sicurezza sanitaria, hanno consegnato la sciarpa, scambiato due parole e fatto gli auguri.

Gli anziani sono stati come sempre molto contenti di ricevere il regalo e, ancora di più, di poter scambiare quattro chiacchierare.

“Anche quest’anno voglio ringraziare tutte le persone che si sono spese per questo servizio così apprezzato da tutti i nonni, in particolare Monica Colleoni che ha organizzato l’impacchettamento delle sciarpe e gestito la consegna – dichiara l’assessore alle Politiche giovanili Martina Locatelli -. Con questo regalo vogliamo far sentire a tutti gli anziani la vicinanza di tutta l’Amministrazione comunale e, simbolicamente, di tutti i cittadini di Treviolo”.

Per il sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi Anita Puglisi, il vicesindaco Leonardo Imberti e due giovanissimi consiglieri, è stata la prima esperienza civica al servizio della comunità treviolese. Un ottimo inizio per loro: dimostra che hanno perfettamente capito il significato del loro compito e che hanno deciso fin da subito di essere attivi nell’ambito delle iniziative promosse dal territorio a favore dei cittadini del paese.

ARTICOLO A CURA DEL COMUNE DI TREVIOLO

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!