Consegna delle borse di studio "Roberto Rocca" al ITI G. Marconi di Dalmine - BergamoNews

TenarisDalmine e Fondazione Dalmine hanno consegnato lunedì mattina 20 dicembre 28 borse di studio Roberto Rocca del valore di circa 400 euro ciascuna per gli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021 agli studenti che hanno ottenuto risultati eccellenti con un media dei voti superiore a 9.

Qualche mese fa erano stati premiati altri 17 studenti dell’Istituto Einaudi di Dalmine per l’anno scolastico 2020-2021. Le borse di studio Roberto Rocca premiano anche gli studenti universitari delle Facoltà di Ingegneria: in particolare, nel corso dell’Anno Accademico 2020-2021 sono stati premiati 22 futuri ingeneri con borse di studio del valore di circa 2.800 euro.

Nel 2020 sono state consegnate dal Gruppo Techint – di cui Tenaris è parte – 2.394 borse di studio in 34 comunità di 12 paesi nel mondo: 519 di queste sono state assegnate a studenti universitari.

Il preside dell’I.T.I. G. Marconi di Dalmine, dottor Maurizio Adamo Chiappa, ha ringraziato TenarisDalmine e la Fondazione Dalmine per l’impegno nel valorizzare le eccellenze attraverso queste borse di studio che premiano i ragazzi meritevoli: “Questa premiazione, che si svolge già da diversi anni, è ormai diventata tradizione e spero che questa collaborazione possa proseguire e continuare a stimolare sempre di più i ragazzi verso risultati scolastici migliori. La nostra collaborazione non si traduce solo nella consegna di questi premi, ma anche in numerose attività che si svolgono durante tutto l’anno, sia attività di tipo tecnico che attività culturali”.

“TenarisDalmine crede molto nella relazione tra l’azienda e la comunità”, spiega Giulia Caprera, Human Resources Analyst di TenarisDalmine, “e questo avviene sia a Dalmine che in tutto il resto del mondo, dove Tenaris svolge numerose attività per contribuire alla crescita e alla formazione dei ragazzi”.

Chiude il discorso d’apertura Stefano Capelli, di Fondazione Dalmine, spiegando l’origine del premio: “Roberto Rocca, figlio dello storico fondatore Agostino, ha avuto una formazione tecnica, proprio come voi che studiate al I.T.I. Marconi, e ha sempre creduto nella scuola, nello studio e nella formazione. Per questo motivo è nato il premio che oggi vi stiamo per consegnare”.

Dopo la visione di un breve video in cui venivano mostrate tutte le attività formative ed educative che Tenaris svolge in tutte le regioni del mondo, si è passati alla cerimonia vera e propria di consegna delle borse di studio a 28 studenti delle classi terze e quarte.

Matteo Casali, che ha ricevuto a borsa di studio per entrambi gli anni è molto soddisfatto del premio e racconta che sta svolgendo tutti i test d’ingresso per iscriversi, l’anno prossimo, al corso di laurea in biotecnologie all’Università di Milano Bicocca.

Anche Letizia Bonfanti ha già le idee molto chiare per il suo futuro, l’anno prossimo vorrà iscriversi al corso di laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche per poi proseguire i suoi studi al fine di lavorare nell’ambito della cosmetica.

Infine, Gabriele Sala, dopo aver ringraziato per il doppio premio ricevuto, ci racconta che la sua materia preferita è matematica e per questo motivo l’anno prossimo si iscriverà ad un corso di laurea in matematica.

