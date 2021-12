Collari d'Oro al merito sportivo: il Coni premia i bergamaschi Simone Consonni e Giulia Terzi - BergamoNews

Il 2021 verrà ricordato a lungo come l’anno dello sport italiano.

La vittoria agli Europei della Nazionale di calcio ha infatti aperto una lunga striscia vincente che ha visto gli azzurri trionfare in ogni specialità, segnando così un momento storico difficilmente ripetibile.

Le immagini simbolo di questa serie di trionfi sono giunte però direttamente da Tokyo dove la spedizione tricolore è riuscita ad inanellare oltre cento medaglie fra Olimpiadi e Paralimpiadi regalando momenti di puro spettacolo sportivo come l’abbraccio fra Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi oppure le lacrime di gioia di Bebe Vio.

Questi istanti sono stati ripercorsi in occasione della cerimonia di consegna dei Collari d’Oro al Merito Sportivo svoltasi a Roma alla presenza della sottosegretaria alla presidenza del Consiglio Valentina Vezzali, del numero uno del CONI Giovanni Malagò e di quello Comitato Paralimpico Italiano Luca Pancalli.

Ad accompagnare i fuoriclasse tricolori sul palco dell‘Auditorium Casa della Musica “Ennio Morricone” ci ha pensato il presidente del Consiglio Mario Draghi il quale ha voluto congratularsi di persona con loro promuovendo la possibilità di inserire lo sport nella Costituzione Italiana.

“I tifosi ricordano tutti i trionfi perché siete entrati nella storia di questo paese. I successi non sono soltanto merito del vostro talento, ma anche di tutto quel sistema sportivo che va dalle palestre di quartiere alle piscine olimpiche – ha sottolineato il premier -. Ciò che è fondamentale è guardare ai prossimi cinque anni che vedranno numerosi appuntamenti. Fondamentale è perseguire questi obiettivi con valori come l’impegno quotidiano, la fatica, il rispetto delle regole e degli avversari”.

L’appuntamento, ritornato nella sua tradizionale collocazione dopo lo spostamento del 2020, è stata l’occasione per celebrare le imprese azzurre fra le quali spicca sicuramente quella firmata dal bergamasco Simone Consonni, Liam Bertazzo, Filippo Ganna, Francesco Lamon e Jonathan Milan i quali hanno conquistato l’oro nell’inseguimento a squadre.

In grado di migliorare per due volte il record del mondo e di conquistare successivamente il titolo iridato, il quartetto guidato da Marco Villa ha dimostrato come l’amicizia possa consentire di andare oltre i limiti permettendo peraltro allo sport bergamasco di conquistare dopo sessantuno anni la medaglia a cinque cerchi.

“In quei momenti si va a tutta e non si pensa agli avversari. In occasione della finale Simone probabilmente ha perso qualche anno di vita per rimanere in scia e non perdere contatto, tuttavia è anche merito suo se abbiamo vinto – ha raccontato Ganna a cui hanno fatto eco le parole di Consonni -. Siamo partiti da lontano. Anni fa non ci qualificavamo nemmeno all’Europeo e ora abbiamo vinto le Olimpiadi, un sogno che tutti cullavamo da sempre. I segreti sono probabilmente l’averci sempre creduto, ma anche l’amicizia che ci unisce”.

Rimanere al vertice, ma soprattutto migliorarsi ulteriormente è il chiodo fisso sia della campionessa iridata di ciclismo femminile Elisa Balsamo sia di Giulia Terzi la quale si è portata a casa lo scettro di regina del nuoto conquistando cinque medaglie alle Paralimpiadi Estive.

La determinazione e l’attitudine al sacrificio che la caratterizzano le hanno permesso di non fermarsi ai trionfi realizzati nella piscina giapponese realizzando ulteriori primati mondiali e di esser vincente anche in ambito accademico.

“Dovevo laurearmi tre giorni dopo il mio rientro a Tokyo. Avrei voluto tanto che nessuno seguisse la discussione della mia tesi, tuttavia i miei famigliari hanno avuto modo di seguirla dal computer – ha confessato la rappresentante delle Fiamme Azzurre e della Polha Varese -. Oggi è qui presente un gruppo ristretto, ma questo è il risultato di lavoro che ha visto coinvolti numerosi compagni e tecnici”.

