Clara Couture, il più grande outlet di abiti da sposa e da cerimonia è in provincia di Bergamo - BergamoNews

L’Atelier di Clara Couture è un punto di riferimento in tutta la Lombardia per la sua ampia proposta di vestiti da sposa , abiti da cerimonia , abiti per damigelle e accessori. Nasce 50 anni fa con lo scopo di rendere felici tutte le spose trovando, al suo interno, il vestito perfetto per il grande giorno. Oggi l’Atelier è esclusivista di zona dei più grandi marchi di abiti nazionali e internazionali, oltre che rivenditore autorizzato dei brand Nicole, Pronovias, Rosa Clarà e Agorà dispone di molti altri marchi da sposa e cerimonia conosciuti nel mondo della moda.

Clara Couture propone oltre 1000 modelli di abiti non solo da sposa e da cerimonia, ma anche abiti per le occasioni speciali – come la festa del diciottesimo -, abiti per le damigelle– grandi e piccole – e un’ampia scelta di accessori che completano ogni look. Inoltre, l’Atelier offre una grande selezione di abiti da sposa e da cerimonia per taglie forti, capaci di esaltare con eleganza ogni curva.

L’outlet di Clara Couture

Per tutte coloro che sono alla ricerca di abiti da sposa economici o abiti da cerimonia convenienti che siano eleganti e di qualità,proprio come è nello stile di Clara Couture, l’Atelier ospita al suo interno un Outlet abiti da sposa e da cerimonia scontati dal 10% al 70%.

L’outlet di Clara Couture è il più grande del settore, viene riassortito tutte le settimane ed è in grado di accontentare future spose, mamme degli sposi, testimoni e invitate a nozze, proponendo loro un’ampia scelta di vestiti. Puoi trovare abiti di collezioni passate, campionature o provenienti dalle sfilate, proposti in perfette condizioni a un prezzo speciale, addirittura a partire da 190 euro.

Le consulenti di stile di Clara Couture seguono le clienti alla perfezione, ponendo la massima attenzione alla cura dei dettagli e alle richieste specifiche. Realizzano, infatti, abiti da sposa e da cerimonia su misura, ma propongono anche vestiti pronti per essere indossati a prezzi imbattibili. Inoltre, Clara Couture offre il servizio Clara Express e consegna l’abito scelto a domicilio se si abita in un raggio di 50 km da Bergamo. In alternativa, per chi abita più lontano, l’Atelier affida la consegna ai migliori corrieri italiani.

L’Atelier di Clara Couture si trova a Sotto il Monte Giovanni XXIII, in via Bedesco 39, e riceve solo su appuntamento. È possibile prenotare una visita con le sue consulenti di stile e scoprire gli abiti da sposa 2022 chiamando il numero 035/791266, scrivendo un’email a clara@clara.it oppure compilando il modulo di contatto presente sul sito internet ( sviluppato da Valeo.it ).

