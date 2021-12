Bergamasca Scherma punta sui più piccoli con corsi nelle scuole e camp invernali - BergamoNews

Bergamasca Scherma è una delle più antiche e prestigiose sale di scherma Bergamo che offre sei diversi programmi di allenamenti scherma che si rivolgono sia a schermidori esordienti sia a schermidori agonisti. Infatti, oltre ad accompagnare i più piccoli in un percorso fatto di passione e disciplina, tipici dello sport della scherma, Bergamasca Scherma organizza anche corsi per principianti, ossia per persone di tutte le fasce d’età che vengono a conoscenza dei benefici della scherma in età adulta e decidono di iniziare a praticarla.

Conosciuta in città per essere una delle più storiche palestre scherma per bambini , da oltre 4 anni la Bergamasca Scherma è capitanata dal campione olimpionico Andrea Cassarà che, anche quest’anno, ha partecipato alle Olimpiadi di Tokyo 2021 indossando la maglia della nazionale italiana. Fin da piccolo, Andrea, era appassionato di fioretto e, con il passare degli anni, tra una gara e l’altra, la scherma è diventata la sua professione. Ad oggi il suo obiettivo è quello di trasmettere ai bambini questa passione e far capire alle famiglie i benefici che questo sport comporta, non solo a livello fisico, ma anche nel processo di crescita.

Insieme al suo staff, infatti, ha deciso di puntare sui più piccoli e, nel corso del 2021, sono nati due nuovi progetti: il progetto Scherma per la tua Scuola e il Winter Fencing Camp.

Il progetto Scherma per la tua Scuola

Con questo progetto, Bergamasca Scherma vuole portare lo sport della scherma all’interno delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado e si rivolge, quindi, a tutti gli Istituti Comprensivi della provincia di Bergamo.

La scherma, infatti, oltre a essere uno sport completo, può diventare un utile strumento educativo per i più piccoli. Attraverso i giochi motori, i piccoli allievi possono esprimersi e divertirsi, imparando fin da piccoli a sviluppare un vero e proprio pensiero causa-effetto e migliorando di conseguenza il rapporto con i compagni di classe.

Per gli adolescenti, invece, i programmi sono pensati non solo per sviluppare le qualità fisiche, ma anche per migliorare l’attenzione, la concentrazione e rapidità di pensiero e di ragionamento.

Winter Fencing Camp

Quest’anno tra le società di Andrea Cassarà si è aggiunto un nuovo importante progetto che prende il nome di Winter Fencing Camp ed è rivolto ai giovani schermidori dagli 8 ai 15 anni. Winter perché si terrà alla fine di dicembre, Fencing perché i bambini avranno la possibilità di allenarsi con grandi maestri della scherma italiana e sfidarsi giovani compagni, Camp perché ha la durata di tre giorni.

Per tutti coloro che desiderano ricevere maggiori informazioni sul progetto Scherma per la tua Scuola, sui corsi organizzati da Bergamasca Scherma al PalaAgnelli di via Cesare Battisti a Bergamo e sui prezzi dei corsi di scherma è possibile visitare il sito della società ( sviluppato da Valeo.it ) e contattare il suo staff ai numeri 035225332 e 3515129529, oppure all’indirizzo email info@bergamascascherma.it

