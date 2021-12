Aeroporti, centri commerciali, grandi aree: la sicurezza è nell’aria che si respira - BergamoNews

Il dubbio di uscire di casa serenamente è il risultato dato dalla pandemia che ci ha colpiti durante gli ultimi mesi.

Il trauma continua ad incutere terrore soprattutto quando ci si deve presentare in situazioni in cui si sa che possiamo incontrare un numero elevato di persone in ambienti in cui gli assembramenti non possono essere del tutto gestiti.

Il problema è concentrato in luoghi come aeroporti, centri commerciali, stazioni e, senza andare tanto lontano, in realtà potremmo incontrare la stessa situazione anche nel negozio di paese. Eppure là dove c’è più gente e dove ci sono persone la cui provenienza non è del tutto conosciuta, la mente alza una maggiore barriera: la paura. Una situazione che può diventare addirittura una Sindrome da capanna, tanto quanto gli esperti la descrivono come un problema crescente.

Come si affronta la situazione per eliminare virus e batteri in luoghi di grande afflusso di gente? Quali sono le soluzioni che si possono adottare per contrastare efficacemente la pandemia da Covid-19?

I provvedimenti presi a livello globale per diffondere abitudini precauzionali quali mascherine e gel disinfettanti per le mani hanno il loro lieve impatto positivo. Coadiuvando l’uso dei farmaci per evitare alte ospedalizzazioni si è aumentato il senso di sollievo della gente ma non ha risolto il problema della diffusione dei virus.

Chiediamoci se la soluzione fosse proprio nel trattamento dell’aria che viene immessa nelle aree soggette al problema. Luoghi chiusi, seppur grandi, come centri commerciali e aeroporti possono essere trattati correttamente integrando sistemi di purificazione dell’aria nei condotti HVAC.

Già grandi aeroporti hanno pensato di adottare queste soluzioni. Si parla di realtà come:

– Heathrow Airport

– London Airport Gatwick

– Orlando Airport

– Dubai Airport

– Hong Kong International Airport

– Changi Airport Singapore

L’uso della tecnologia del fotoplasma è il principio più efficace che esiste al mondo. Concetto preso dalle leggi della Natura, approvato dai ministeri che aiutano a diffondere innovazione e scienza, la fotocatalisi determina un cambiamento di stato della purezza dell’aria. Questa tecnologia è in grado di eliminare i Coronavirus in meno di 1 secondo.

AirLibra detiene questa tecnologia e diffonde soluzioni scalabili che vanno dalla stanza di casa fino alle grandi aree.

Come viene applicata la tecnologia della purificazione dell’aria con il fotoplasma nei grandi impianti?

Aziende specializzate e autorizzate all’installazione di soluzioni AirLibra integrano gli impianti della diffusione dell’aria canalizzata con sonde in grado di prendere e trasformare il flusso dell’aria che transita.

I benefici dell’aria trattata con il fotoplasma sono notevoli:

– eliminazione dei virus e dei batteri nell’aria che si respira

– messa in sicurezza dell’aria che viene introdotta nei locali

– abbattimento in meno di un secondo dei Coronavirus

– abbattimento degli odori e delle muffe

– sanificazione delle superfici e della forma aldeide

Tutti questi benefici avvengono

– in presenza di persone

– in continuo

La differenza la fanno le strutture che scelgono per i propri utenti di adottare soluzioni per vivere gli ambienti in modo armonioso. Oggi è molto importante.

AirLibra è anche un brand che certifica ambienti leed e well. L’orgoglio che vanta AirLibra è di presentare la forza di strumenti che funzionano in continuo ed in presenza di persone negli ambienti.

Aeroporti, centri commerciali, stazioni, grandi aree per ospitare conventions o semplicemente il flusso di persone, possono fare la differenza grazie a soluzioni certificate e destinate alla protezione dei propri utenti. Le strutture che scelgono di fare la differenza, collegano idee sane legate all’ambiente, e allo stato di benessere dei propri utenti.

Non solo componenti tecnologici adatti alla domotica, non solo soluzioni pratiche e a portata di tutti, ma anche idee per il vivere in armonia ed in condivisione dei servizi degli ambienti.

AirLibra fonda l’efficacia dei propri prodotti alla perfetta vivibilità all’interno degli ambienti. Come?

Agendo sull’abbattimento di:

– VOC (composti organici volatili)

– Particolato PM2,5 / PM10

– Formaldeide

– Allergeni

– Virus

– Batteri

– Muffe

– Odori

