A Lovere si accendono le luci su Pascal Campion - BergamoNews

Martedì 21 dicembre, alle 20.45, alcuni fra i massimi rappresentanti del mondo dell’illustrazione e dell’animazione italiana e americana si incontreranno a Lovere, al Teatro Crystal, in occasione della serata dal titolo: “Si accendono le luci su Pascal Campion”. Ospiti straordinari dell’evento saranno Pascal Campion, Bruno Bozzetto, Pietro Pinetti e Giorgio Scorza, con la conduzione della giornalista conduttrice di Sky tv Martina Riva.

L’iniziativa, organizzata dal Comune di Lovere in collaborazione con BAD – Bergamo Animation Days, Corto Lovere e Studio Bozzetto, sarà l’evento clou del progetto “Lovere, il Borgo della Luce”, quest’anno dedicato all’artista franco californiano Pascal Campion, Art Director della serie “Green Eggs and Ham” di Netflix e Warner Bros, coautore de “I pinguini di Madagascar” nonché illustratore per Marvel, DreamWorks, Paramount e Disney.

“Quando Pascal ci ha dato conferma della sua visita a Lovere, conoscendo la sua fama a livello internazionale nel mondo dell’illustrazione e dell’animazione, abbiamo subito pensato di coinvolgere la Fondazione Domenico Oprandi che, dal 1998, organizza a Lovere il Festival internazionale del cortometraggio “cortoLovere”, uno degli appuntamenti più attesi dell’anno che può pregiarsi di avere come presidente onorario il noto cartoonist Bruno Bozzetto – dichiara il Sindaco Alex Pennacchio –. Siamo onorati della partecipazione entusiastica di personaggi così importanti, che renderanno questo evento unico”.

Campion, che verrà appositamente in visita a Lovere per ammirare i propri lavori, proiettati su 10.000 mq di palazzi affacciati sul lungolago e nel Borgo antico, sarà anche protagonista di una serata gratuita e aperta al pubblico al Teatro Crystal, dove illustrazione e animazione, due mondi molto vicini tra loro, si incontreranno.

Ad animare – è proprio il caso di dirlo – il palco del teatro Crystal, insieme alla star dell’illustrazione Campion, saranno tre volti del direttivo di BAD – Bergamo Animation Days, il progetto culturale dedicato all’animazione a 360°, che con la città di Lovere ha un legame speciale. Infatti, la prossima edizione di CortoLovere, festival internazionale del cortometraggio di Lovere, vedrà BAD e CortoLovere fare squadra, insieme al Comune di Lovere, per una manifestazione dedicata alla settima arte dal respiro internazionale con un programma nuovo e di grande impatto.

“Essere insieme al Comune di Lovere e collaborare a una serata di pregio come questa con Pascal Campion è un grande piacere per noi – dichiarano congiuntamente il direttivo di BAD e di CortoLovere -. Lovere è una città in cui arti come l’illustrazione, il cinema e l’animazione vivono in ogni vicolo e ogni piazza trovando un terreno fertile per contaminare i giovani e la città con la creatività e la cultura. Grazie al sodalizio tra il Comune e le nostre realtà, quest’idea di Lovere città della settima arte è ulteriormente rafforzata e si manifesterà non solo nella serata con Pascal Campion ma anche durante la prossima edizione di CortoLovere, in modo ancor più travolgente”.

Con Campion dunque ci saranno: Bruno Bozzetto, disegnatore e regista, vincitore dell’Orso d’oro di Berlino con “Mister Tao” e candidato al Premio Oscar con il film d’animazione “Cavallette”; Pietro Pinetti, socio fondatore di Studio Bozzetto e produttore di serie tv d’animazione per bambini di successo come “Topo Tip” e “Gli Acchiappagiochi” (dal 20 dicembre su Rai Yoyo); Giorgio Scorza, direttore creativo e fondatore di Movimenti Production, che recentemente ha prodotto insieme a Netflix la serie d’animazione ideata da Zerocalcare “Strappare Lungo i Bordi”. Al pubblico arriverà anche un saluto speciale dal direttore artistico di CortoLovere, Gianni Canova, che in questi anni ha portato nella cittadina lacustre nomi di grande spessore del cinema dal vivo.

Un’occasione da non perdere con un palcoscenico internazionale, nonché un’opportunità per visitare Lovere e ammirare le straordinarie proiezioni che riescono sempre a stupire e a creare un’atmosfera magica nel Borgo che si affaccia sul Lago d’Iseo.

Per partecipare all’evento è necessaria la registrazione: online sul sito www.lovereeventi.it oppure all’Infopoint Alto Lago d’Iseo di Lovere (tel. 035.962178). L’accesso alla serata avverrà nel rispetto delle normative vigenti: controllo validità Super Green Pass, misurazione temperatura, mascherina, tracciamento presenze.

