Super Green pass e nuove fasce d'età: prime dosi oltre l'81% della popolazione - I dati di ogni Comune - BergamoNews

Bergamo. Le prime dosi superano l'81% dei residenti, le seconde arrivano quasi al 76%: sono gli ultimi numeri relativi alla campagna vaccinale in provincia di Bergamo dove, oltretutto, già più di un quinto della popolazione ha ricevuto anche la dose booster.

Nelle ultime settimane sono due, sostanzialmente, gli elementi che hanno contribuito alla ripresa a buon ritmo delle prime dosi: il primo è stato l'introduzione di nuove norme contro la diffusione del virus, innanzitutto quella relativa al super Green pass, mentre il secondo è stata l'apertura della vaccinazione anche alla fascia d'età 5-11 anni, che ha ampliato notevolmente la platea dei possibili destinatari.

Negli ultimi 10 giorni sono state 3.461 le persone che per la prima volta hanno ricevuto il vaccino anti-Covid, 4.977 quelle attese dal richiamo: i totali complessivi, su una platea di 1.099.721 cittadini, hanno quindi raggiunto rispettivamente quota 891.179 e 833.366.

Come noto, da qualche settimana Regione Lombardia ha deciso di calcolare la percentuale di copertura vaccinale sulla totalità della popolazione: se però dai residenti della provincia di Bergamo escludiamo i circa 40mila bambini tra gli 0 e i 4 anni, che non sono in età vaccinabile, il dato su prima e seconda dose guadagna 3 punti percentuali (84 e 78,6%).

Tutti i dati Comune per Comune

Scorri sulla mappa o cerca il Comune nel menù a tendina per scoprire i dati di prima e seconda dose del vaccino Covid e relative percentuali rispetto alla popolazione vaccinabile. I Comuni con un verde più intenso hanno vaccinato una percentuale più alta di persone con la prima dose.

