Spid nei quartieri, prenotazioni su prenotabergamo.it per 10 diversi luoghi della città - BergamoNews

Bergamo. Il Comune di Bergamo continua nel suo impegno per consentire a tutti i cittadini di ottenere la propria identità digitale, lo SPID, indispensabile ormai per accedere a tantissimi servizi online della pubblica amministrazione. Dopo gli appuntamenti in piazza e nei quartieri dello scorso anno, il Comune stringe un alleanza con sindacati, associazioni e CTE per garantire l’erogazione dello SPID in 10 diversi luoghi della città.

L’obiettivo è quello di diffondere SPID gratuitamente e il più comodamente possibile tra tutte le fasce d’età della popolazione della città, considerando la crescente utilità dell’identità digitale nell’erogazione e nella richiesta dei servizi della Pubblica Amministrazione.

SPID oggi viene infatti richiesto non solo per accedere ai servizi erogati dal Comune di Bergamo, ma anche per moltissimi ulteriori servizi pubblici quali il Fascicolo Sanitario, i servizi dell’INPS e Agenzia delle Entrate, la richiesta di Bonus e Contribuiti.

Il provider attraverso cui avverrà l’erogazione di SPID sarà lo stesso di ottobre, Register Italia: “Il più facile, perché non prevede l’utilizzo di un’app, ma solo di uno username, di una password e un numero di cellulare. Dobbiamo fare in modo che più gente possibile abbia SPID. Nato nel 2015 su spinta del governo nazionale e i Comuni, solitamente, non lo possono erogare: noi però abbiamo identificato, ormai un anno e mezzo fa, un provider, Register, con il quale abbiamo impostato un servizio per erogare Spid ai nostri cittadini. Per prima cosa abbiamo creato l’identità digitale a tutti i nostri dipendenti, poi li abbiamo formati all’utilizzo. Attualmente in Italia sono oltre 20milioni i cittadini che ce l’hanno, ma più andiamo avanti e più ci rendiamo conto che è fondamentale per accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione”, ha dichiarato l’assessore all’innovazione Giacomo Angeloni.

Un decentramento che viene incontro alle esigenze dei cittadini di Bergamo e l’Amministrazione prevede ben un anno di sperimentazione per erogare lo SPID ai cittadini di Bergamo. 3.897 sono state le identità digitali erogate direttamente in Comune nel 2021 e già 53 sono quelle che nei giorni scorsi sono già state ottenute nei quartieri grazie alla nuova iniziativa voluta dal Comune, in linea con il programma di moltiplicazione dei servizi nei quartieri voluto dall’Amministrazione comunale.

Il servizio del Comune di Bergamo sbarca nei quartieri nei CTE del Villaggio Sposi, San Tomaso e Valtesse S. Antonio, al Lazzaretto e al Polo CIvico di Redona, a Boccaleone con l’Associazione RetroEdicola e nelle sedi di SPI CIGL, CISL, UIL, Adiconsum.

10 i luoghi in cui è possibile ottenere lo SPID, dal lunedì al sabato, obbligatoria la prenotazione.

NOME ASSOCIAZIONE QUARTIERE APERTURA SPORTELLI ADICONSUM CISL Bergamo, via Carnovali 88 MALPENSATA LUNEDI’ 8.30-11.30 FNP Cisl Bergamo, via Carnovali 88 MALPENSATA LUNEDI’ 9.00-12.00 e 14.30-17.00

MARTEDI’ 9.00-12.00 e 14.30-17.00

GIOVEDI’ dalle 9.00-12.00 SEDE FNP Cisl Via A. Maj 34 LUNEDI’ 9.00-12.00

MERCOLEDI’ 14.30-17.00 ASSOCIAZIONE CTE, via Cantù 2 VILLAGGIO SPOSI Sabato 9.30-11.30 ASSOCIAZIONE CTE, via Biava 26 VALTESSE Martedi 9.00-11.00 ASSOCIAZIONE CTE, via Caprera 6 SAN TOMASO Mercoledì 14.30-18.00 ASSOCIAZIONE POLO CIVICO, via Leone XIII REDONA Giovedì 9.00-12.00 ASSOCIAZIONE RETRO EDICOLA, via G. Rosa 18C BOCCALEONE Lunedì 15.00-19.00

Giovedì 15.00-19.00 SPI CGIL, piazza Varsavia 6A LORETO Mercoledì 14.30-16.30

Martedì 14.30-16.30 UIL, via S.Bernardino 72A CENTRO BERGAMO UIL Martedì 9.00-13.00 CONSORZIO RIBES, piazzale Goisis 6 SPAZIO COWORKING Lunedì 14.00-18.30

Mercoledì 14.00-18.00

Giovedì 14.00-17.00

Venerdì 9.00-13.00

