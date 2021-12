Soliti ignoti - Speciale Telethon, Lo spirito del Natale o Quo vadis? La tv del 19 dicembre - BergamoNews

Per la prima serata in tv, domenica 19 dicembre su RaiUno alle 20.35 ‘andrà in onda “Soliti Ignoti Speciale Telethon”. Il programma conclude la maratona televisiva per la ricerca contro le malattie genetiche rare, con i personaggi famosi in studio come concorrenti d’eccezione. La vincita della serata sarà interamente devoluta a Telethon. Conduce Amadeus.

Su RaiDue alle 21 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S Los Angeles”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Igor vs. Igor”: il ritrovamento di un delfino morto sulla spiaggia con un dispositivo elettronico riconducibile alla Marina russa, mette in allerta la squadra. – Deeks viene rapito da qualcuno che gli rivela di essere legato a Kirkin…

RaiTre alle 20 trasmetterà “Che tempo che fa”, condotto da Fabio Fazio.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Controcorrente”, condotto da Veronica Gentili.

Su Canale5 alle 21.40 spazio alla finale di “All together now”, condotto da Michelle Hunziker.

Su Italia1 alle 21.20 prenderà il via la nuova edizione di “Freedom – Oltre il confine”.

Per chi preferisse vedere un film, su Rai4 alle 21.20 c’è “Gods of Egypt”; su La5 alle 21.05 “Lo spirito del Natale”; e su Iris alle 20.55 “Quo vadis”.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposta la visione del documentario “Di là dal fiume e tra gli alberi”. Quarto episodio de ‘Il leggendario regno di Komodo’ per la prima parte di ‘Di là dal fiume e tra gli alberi’, dove ammireremo tartarughe, pesci Napoleone e murene. A seguire, Lucrezia Lo Bianco si mette in viaggio verso l’Irpinia per raccontare un’area la cui storia è segnata dal terremoto del 23 novembre del 1980.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 la mini-serie “TuT – il destino di un faraone”; su La7D alle 21.30 la serie “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip” e su Italia2 alle 21.10 “Mom”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!