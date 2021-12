Sofia Goggia trionfa nel supergigante di Val d'Isère e rafforza la leadership in Coppa del Mondo - BergamoNews

Gettare il cuore oltre l’ostacolo a volte aiuta.

Lo sa bene Sofia Goggia che in occasione del weekend di Val d’Isére non si è risparmiata aggiudicandosi la vittoria in supergigante davanti alla norvegese Ragnhild Mowinckel.

Desiderosa a replicare il successo ottenuto il giorno precedente, la 29enne bergamasca è riuscita a completare l’impresa rafforzando ulteriormente la leadership nella classifica generale di Coppa del Mondo.

Nonostante il pettorale di partenza particolarmente basso, la finanziera bergamasca ha sfruttato i riferimenti raccolti nelle precedenti prove impostando una gara all’insegna della velocità.

A differenza di quanto visto ventiquattr’ore prima, la campionessa olimpica è apparsa più attenta nella prima del tracciato evitando così di commettere qualsiasi errore potesse compromettere le sue possibilità di successo.

In grado di distanziare la connazionale di cinquantuno centesimi, la fuoriclasse azzurra ha accelerato poco dopo la compressione affrontando senza eccessivi rispetto i tratti più tecnici e spingendo i propri sci sin sul traguardo.

Un risultato storico che permette a Goggia di raggiungere Deborah Compagnoni a quota sedici vittorie nel massimo circuito e avvicinare così nella classifica delle azzurre più vincenti Federica Brignone.

Piazza d’onore per la scandinava Mowinckel la quale ha saputo creare propulsione nella sezione inaugurale del tracciato confermandosi particolarmente veloce nei tratti di scorrimento.

Un errore all’ingresso del muro le ha però negato l’opportunità di trovare il giusto slancio per rimanere agganciata all’azzurra chiudendo così la competizione con 33 centesimi di ritardo.

Ad accompagnare sul podio la bergamasca ci ha pensato la valtellinese Elena Curtoni la quale ha chiuso in terza posizione sfruttando nella parte alta linee particolarmente strette che le hanno consentito di interpretare senza grossi problemi la curva Beltrametti.

La fluidità di movimento non ha consentito alla 31enne di Cosio Valtellino di contrastare la potenza della bergamasca terminando così le proprie fatiche davanti alla coetanea Federica Brignone la quale aveva fatto la differenza nella fase iniziale pennellando i curvoni che caratterizzano la pista transalpina.

Quinto posto per Mikaela Shiffrin che, nonostante un’ottima uscita dal cancelletto, ha commesso una piccola sbavatura in vista della linea d’arrivo terminando così le proprie fatiche con settantacinque centesimi di ritardo dalla vincitrice

La corsa di Sofia Goggia alla sfera di cristallo proseguirà nella mattinata di martedì 21 dicembre quando sarà in programma il primo slalom gigante di Courchevel.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!