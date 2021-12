Green pass, controlli anti Covid nei bar: multati per irregolarità 5 esercenti e un cliente - BergamoNews

Seriate. Controlli anti Covid a tappeto nei bar di Seriate da parte della Polizia Locale per verificare il rispetto della normativa sui green pass. Da metà novembre sono stati ispezionati 15 pubblici esercizi da agenti in borghese, per rafforzare l’efficacia delle operazioni di controllo. A essere pizzicati per irregolarità in 6: multati 5 esercenti e un cliente.

“Da circa un mese gli agenti di Polizia amministrativa stanno controllando i pubblici esercizi per verificare la regolarità del possesso del green pass da parte degli avventori e dei titolari delle attività – dichiara il comandante della Polizia Locale Simone Comi -. Il lavoro è stato svolto in borghese per garantire una maggiore efficacia dei controlli. Ringrazio gli agenti per quanto hanno fatto e continueranno a svolgere, visto il proseguimento dei servizi di controllo anti Covid a garanzia del rispetto della normativa vigente e della salute pubblica in questa delicata fase della pandemia”.

Sinora due agenti di polizia amministrativa, coordinati dal commissario Sonia Mangili, hanno eseguito controlli in borghese in 15 bar di Seriate, tra il centro storico, via Nazionale, via Italia e Corso Roma. Dalle verifiche sono emerse 6 irregolarità: a 5 esercenti è stata verbalizzata la mancata verifica del possesso e della validità della certificazione verde Covid-19 del cliente, mentre un avventore è stato multato per non averla. Oltre al verbale, la cui sanzione è di 400 euro, che diventano 280 euro se pagati entro 5 giorni, i titolari del locale rischiano la chiusura della loro attività qualora dovessero essere riscontrate ulteriori violazioni in materia di controllo del certificato verde (alla terza scatta la chiusura).

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!