Due ventenni muoiono investiti nella notte a Paladina - BergamoNews

Paladina. Tragedia nella notte tra sabato e domenica lungo la Dalmine-Villa d’Almè.

Due ragazzi, di 21 e 24 anni italiani di origine marocchina, sono morti investiti da un’auto poco prima delle 2 fuori dalla discoteca Evolution di Paladina, in un tratto del provinciale non particolarmente illuminato.

Le vittime sono Ben Farrese Brahim Amine, 24enne, residente in viale Giulio Cesare a Bergamo e Ouaissa Driss, 21 anni, residente in via Leonardo da Vinci in città.

Sono morti praticamente sul colpo, uno subito e l’altro dopo pochi minuti dall’impatto con la vettura. Il conducente dell’auto che non si è accorto di nulla. È un 60enne italiano che stava rientrando a casa dopo una cena. L’uomo è stato indagato per omicidio stradale ed è in stato di libertà. Secondo gli accertamenti della polizia stradale non è risultato positivo all’alcol test.

Sul posto diversi agenti della polizia stradale che hanno eseguito i rilievi di Legge ed hanno sequestrato l’autovettura. Per la Polstrada la dinamica è molto chiara anche perché sono state raccolto diverse testimonianze che hanno confermato che i due ragazzi vittime dell’incidente erano in mezzo alla strada ed erano all’apparenza molto agitati, coinvolti in una lite tra loro.

Due ventenni muoiono investiti nella notte a Paladina

I corpi delle due giovani vittime sono ora alla camera mortuaria dell’ospedale Papa Giovanni in attesa di autopsia per ulteriori verifiche sul loro stato al momento dell’investimento.

