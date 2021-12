Critica politica, non diffamazione: assolti gli ex consiglieri di Gorle - BergamoNews

Gorle. Sono stati assolti gli ex consiglieri del gruppo “La Nostra Gorle” Marco Filisetti, Lidia Redaelli e Loredana Belotti, difesi dagli avvocati Carlo Foglieni e Valentina Mondini, dall’accusa di diffamazione aggravata da parte del vicesindaco di Gorle Carla Cordioli, esponente del gruppo Uniti per Gorle guidato dall’attuale sindaco Giovanni Testa.

Cordioli accusava gli ex consiglieri di aver diffuso un volantino altamente diffamatorio in quanto, denunciava la vicesindaco, la si accusava di voto di scambio, di corruzione e di abuso d’ufficio.

La difesa degli ex consiglieri ha ribadito che con il volantino si era censurata la scelta di affidare il servizio dei corsi per adulti all’associazione privata “Terza Università” e di affidare un incarico di progettazione ad un consulente esterno, eccependo la regolarità delle procedure per il loro affidamento e denunciando potenziali conflitti di interesse e favoritismi.

La difesa ribadiva inoltre la sussistenza della critica politica stante la verità dei fatti, l’interesse pubblico alla loro diffusione ed alla continenza delle espressioni usate.

All’udienza di venerdì, accogliendo la tesi difensiva degli imputati, il Giudice li ha assolti tutti per non aver commesso il fatto.

