Atalanta spenta e con poche idee contro la Roma migliore dell'anno: e il ko è servito - BergamoNews

Bergamo. Una Dea spenta e molle viene meritatamente superata dalla Roma che passa al Gewiss con goleada.

I giallorossi hanno disputato una prova concreta e decisa, soprattutto nei primi 45 minuti e dopo solo un minuto si sono trovati già in vantaggio con Abraham, che in mezzo a 4 difensori nerazzurri e con due rimpalli favorevoli riesce a beffare Musso.

La compagine atalantina non gira come sempre e la Roma è invece costantemente pericolosissima tanto da raddoppiare su un grande contropiede.

Siamo alla mezz’ora e al mister nerazzurro la situazione non piace per nulla: decide così di sostituire Djimsiti con Muriel che, poco dopo, lo ripaga realizzando l’1 a 2 con un tiro da fuori deviato da Cristante.

La tifoseria atalantina si attende un secondo tempo arrembante ed in effetti nei primi 20 minuti la Dea assedia gli avversari. Riesce addirittura a raggiungere il pareggio con un’altra autorete di Cristante che il VAR inspiegabilmente annulla per un fuorigioco di Palomino, che non tocca neppure la palla. Errore clamoroso e l’arbitro non va neppure a rivedere.

Chissà, forse sul 2 a 2 qualcosa sarebbe potuto cambiare, o forse no.

E invece il possibile pareggio non concesso, spegne i giocatori di Gasperini e la Roma segna la terza rete su un cross sul quale Musso commette l’ennesimo errore della stagione, non uscendo e consentendo a Smalling di infilarlo.

Da qui in avanti non c’è più partita con i giallorossi bravi a costruire anche la quarta marcatura con una azione corale.

La Roma credo abbia giocato la più bella partita della stagione, peraltro importante viste le recenti polemiche. L’Atalanta si ferma e paga a caro prezzo una prova decisamente sottotono, con numerosi passaggi sbagliati e poche idee in attacco.

Tutta la difesa dietro la lavagna, ma anche la mediana con i due metronomi stranamente imprecisi e svogliati. Davanti Zapata troppo pasticcione e gli innesti non risolvono il match.

Nel suo complesso la vittoria giallorossa non si discute con i giocatori di Mourinho bravi a non far ragionare i nostri, imbavagliando le fonti del gioco nerazzurro.

Occorre girare pagina, con la consapevolezza che si gioca meglio lontano da Bergamo (ed è un dato di fatto).

Ora turno infrasettimanale a Genova contro un grifone disperato: bisogna riprendere i punti persi.

