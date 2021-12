Atalanta, in casa serve più equilibrio: con la Roma una sconfitta fotocopia - BergamoNews

Se è vero che vince lo scudetto (statistiche alla mano) chi prende meno gol, allora l’Atalanta non è da scudetto. Oppure, se vogliamo prendere spunto dalla dichiarazioni della vigilia di Gasperini e di una leggenda come Stromberg, “puoi continuare a parlare di obiettivo scudetto se vinci la prossima partita”. Che era, appunto, quella persa invece malamente con la Roma.

E non ci vuole molta fantasia per avere l’impressione di rivedere un film già visto: la partita con la squadra di Mourinho sembra la fotocopia di quella col Villarreal, o anche di quella col Milan.

Può essere anche che i giallorossi abbiano studiato la sfida persa dai nerazzurri in Champions e abbiano fatto quindi buon uso (per loro, naturalmente) di quegli insegnamenti.

Una lezione che purtroppo l’Atalanta non ha imparato del tutto, perché gli errori si sono ripetuti con la Roma, squadra veloce nel contropiede e anche piuttosto furba, se prende esempio dal suo allenatore, o dagli spagnoli anche nella strategia dell’innervosire l’avversario continuando a perdere tempo.

Ma oltre i meriti della Roma ci sono i demeriti di un’Atalanta che stupisce stavolta negativamente, ricadendo in errori già commessi. E anche il record dei 100 gol nell’anno 2021 passa in secondo piano di fronte a un risultato così amaro.

guarda tutte le foto 7



Atalanta-Roma, il fotoracconto del match

Intanto va anche detto che la Roma finora aveva fatto quattro gol solo a Salerno e che l’Atalanta non ne aveva mai subiti tanti.

I numeri sottolineano anche la fragilità della Dea al Gewiss Stadium: è qui che ha incassato le tre sconfitte di questo campionato (con Fiorentina e Milan prima che con la Roma) e un motivo mentale ci può anche stare, ha tentato di spiegarlo o interpretarlo anche il Gasp nel dopopartita.

Cioè che la squadra in casa è sempre molto carica per fare di più e quindi tende a scoprirsi più facilmente, andando allo sbaraglio anche con i suoi difensori e lasciando quindi praterie agli avversari. Poi, però, non è normale prendere gol con una discreta facilità nel primo quarto d’ora, anzi peggio ancora nei primi cinque minuti di partita. Succede troppo spesso e sembra quasi che non ci sia rimedio.

Hai voglia, poi, di ributtarti avanti per reagire al patatrac, perché non sempre la rimonta riesce.

Non è un problema solo di qualche singolo: sbagliano in tanti, portiere compreso.

La Roma è stata brava a chiudersi e agire in contropiede, come avrebbe voluto. Mentre l’Atalanta, trovandosi davanti a un muro, è riuscita a rendersi pericolosa soprattutto con tiri da fuori area e con una di queste soluzioni ha anche fatto gol.

Troppo poco, però: la cattiva abitudine di subire due o tre reti, ripetuta amaramente con la Roma, finisce per condizionare un campionato esaltante, comunque con la Dea in corsa Champions.

Colpa della difesa? Sì perché subisce gol, come il quarto, anche col reparto schierato. Ma i giallorossi sono anche molto abili a trasformare in azione gol una palla rubata al centrocampo atalantino, che pure non è esente da colpe.

Una giornata storta, insomma: lo stesso Zapata si ritrova ingabbiato e punge poco, Muriel e Malinovskyi ci provano un po’ meglio ma il risultato non cambia e non è semplice, quando permetti all’avversario di fare la partita che avrebbe preferito, difesa e contropiede.

Infine, l’episodio contestato. Determinante, anche se non dev’essere un alibi per la sconfitta.

Gasp ha già detto cosa pensa dell’annullamento del gol di Zapata che poteva valere il 2-2, o meglio dell’autogol di Cristante, decisione che lascia in effetti molti dubbi per un fuorigioco di Palomino apparso ininfluente.

La curiosità? Irrati arbitro (il numero uno al Var) dà il gol, il Var Nasca lo fa togliere.

Proprio quel Nasca sospeso assieme all’arbitro Giacomelli dopo un Milan-Roma (3-3) dell’ottobre di un anno fa, con due rigori per parte, molto dubbi. Giacomelli dà i rigori, Nasca al Var non interviene. Risultato? Entrambi vengono sospesi da Rizzoli.

Stavolta Nasca al Var ha fatto cambiare decisione a Irrati senza nemmeno mandarlo a rivedere il gol. Siamo sicuri che sia tutto a posto?

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!