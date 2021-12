Alpecorte, 51enne si sente male in quota: soccorso con il quad cingolato - BergamoNews

Ardesio. Intervento nella tarda serata di sabato 18 dicembre dei tecnici della VI Delegazione Orobica che sono stati allertati intorno alle 20.30 dalla centrale per un uomo che aveva avuto un malore mentre si trovava vicino al rifugio Alpecorte, a circa 1400 metri di quota, nel territorio del comune di Ardesio.

Le squadre della Stazione di Valbondione sono salite con il mezzo quad cingolato; nell’ultimo tratto c’era neve.

Sul posto è arrivato l’elisoccorso di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, decollato da Caiolo, in provincia di Sondrio. Attivati anche i Vigili del fuoco e l’ambulanza. La persona è stata accompagnata dal rifugio al luogo in cui era atterrato l’elicottero e poi portata in ospedale per accertamenti.

