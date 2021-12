A Bergamo 7,3 milioni del Pnrr per autobus a zero emissioni - BergamoNews

Bergamo. Dal Pnrr arrivano a Bergamo 7,3 milioni di euro per autobus elettrici o a idrogeno.

In totale i fondi destinati a supportare l’acquisto di mezzi a zero emissioni sono 1,9 miliardi che potranno essere utilizzate anche per le infrastrutture di supporto al rifornimento e all’alimentazione dei mezzi.

Soddisfatti i parlamentari Dem Elena Carnevali, Antonio Misiani e Leyla Ciagà: “Sono risorse importanti che permetteranno al nostro territorio di acquistare autobus a zero emissioni, a tutto vantaggio della qualità dell’aria e della riduzione dell’inquinamento anche acustico. Al Comune di Bergamo questi fondi consentiranno di proseguire nel progetto, già avviato con la Linea C, che ha come obiettivo la riconversione del parco mezzi di ATB con autobus non inquinanti. Un aiuto concreto per realizzare la transizione ecologica e fornire ai cittadini servizi sempre più moderni ed efficienti».

