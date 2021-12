Muriel prova ad accendere la luce, difesa da mani nei capelli - BergamoNews

Musso 6 : Turista per caso impegnato a ripararsi dal sole invernale che scende implacabile, sui due gol iniziali non tenta nemmeno la mossa. Da lui lecito aspettarsi qualcosa in più nelle uscite, tipo terzo gol della Roma? Per Natale arriva il cappellino dall’Atalanta Store.

Toloi 5,5 : Marcatura iniziale su Abraham sbagliata. Anche sul terzo gol sembra in ritardo.

Palomino 5,5 : Con i compagni di difesa rimane con la testa nello spogliatoio favorendo il non nuovo avvio choc . Ripresa coraggiosa ma nei momenti decisivi non trova la posizione giusta per le chiusure

Djimsiti 5,5 : In ritardo all’allenamento? In campo per rimediare, mossa psicologica che non funziona, sostituito paga per tutti, eppure l’unico vero pericolo del primo tempo nasce da un suo gran tiro salvato in corner da Rui Patricio

Muriel (33’) 6 : Giocatore di biliardo la buca la centra sempre, anche di sponda. (1-2)

Hateboer 5 : La condizione non c’è , il rendimento non può essere sufficiente

Zappacosta (32’ 2t) Sv : Romano di Sora dove è nato, sempre pronto a fare male da ex per modo di dire (9 presenze in stagione 2019/2020)

Freuler 5,5 : La coppia con De Roon non funziona, spesso troppo distanti da cui in mezzo autostrada per i contropiedi della Roma, che gioca e vince all’italiana .

De Roon 5 : Un ripetersi di appoggi fuori misura complicati da un giallo affrettato di Irrati, mai troppo amico. Sul raddoppio giallorosso le note dighe olandesi non le comanda, autostrada Iri che si apre.

Pezzella 6 : A sorpresa titolare, paga serietà e impegno che ha convinto Gasp

Maehle (32’ 2t) Sv

Pasalic 5,5 : Volontà da vendere, ma gli inserimenti non si vedono

Miranchuk ( 18’2t) 5 Questa volta chi l’ha visto.

Ilicic 5,5 : Inconsistente quasi mai crea la superiorità numerica che serviva. Giusto sostituirlo.

Malinovskyi ( 1’ 2t) 6 : Dalla panchina con furore. Fuochi d’artificio al risparmio per l’ultimo dell’anno, l’unico che tenta da fuori senza fortuna.

Zapata 6 : Non segna ? Va bene lo stesso, non a lui , gioca sempre per gli altri. Unico nel ruolo non può avere sostituti, poco assistito e la Var è crudele con lui.

Gasperini 5 : Duello tra abili comunicatori, lui e Mou, qualche volte al limite contro media e arbitri. Formazione iniziale con qualche sorpresa non proprio azzeccata, non è una novità e lo si può dire. Si ripete un avvio da brivido con la linea difensiva che non trova mai la giusta posizione, squadra costretta a rincorrere senza la lucidità necessaria e qualche nervosismo di troppo.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!