L'Atalanta vuole suonare la settima sinfonia nel big match contro la Roma - BergamoNews

Se c’è una statistica che l’Atalanta deve assolutamente migliorare è il rendimento nelle gare giocate al Gewiss Stadium. La partita in programma sabato 18 dicembre alle 15 contro la Roma è l’occasione per portare a quindici i punti conquistati tra le mura amiche in 9 match disputati.

Il bilancio finora parla di tre vittorie, tre pareggi e due sconfitte, troppo poco per puntare allo scudetto. La squadra di Mourinho verrà a Bergamo con il coltello tra i denti per strappare punti preziosi sul campo dei nerazzurri e la sfida si preannuncia molto difficile.

Dando un’occhiata ai precedenti i bergamaschi sono rimasti imbattuti in tutte le ultime sette gare di Serie A contro la Roma (quattro successi e tre pareggi). Tre delle ultime quattro sfide tra gli orobici e i capitolini in campionato si sono concluse con un successo dei nerazzurri.

L’Atalanta è reduce da sei vittorie consecutive in Serie A ed è l’unica squadra a punteggio pieno da inizio novembre a oggi. Solo una volta nella sua storia ha ottenuto una serie più lunga di partite vinte, tra febbraio e luglio 2020 quando la striscia si era fermata a nove.

Dall’altra parte la compagine di Mourinho sta faticando molto a esprimersi al meglio in trasferta. I giallorossi sono fermi in sesta posizione, stanno lottando per un posto in Europa League e non hanno ancora trovato la continuità di rendimento che si aspetta il tecnico del Triplete.

Per continuare il trend positivo Gasperini dovrebbe scegliere Musso in porta, il pacchetto arretrato dovrebbe essere composto da Toloi, Djimsiti e Palomino. A centrocampo Maehle, De Roon, Freuler e Zappacosta mentre sulla trequarti l’allenatore di Grugliasco dovrebbe puntare su Pasalic e Malinovskyi alle spalle di Zapata. Muriel, che quando vede le maglie giallorosse si scatena, partirà dalla panchina.

La Roma è andata a segno in tutte le ultime undici trasferte in campionato ma ne ha vinte solo quattro. Per invertire questo ruolino di marcia Mourinho potrebbe schierare Rui Patricio tra i pali, Smalling e i due ex Mancini e Ibanez nel terzetto difensivo. Karsdorp, Veretout, Cristante e Vina sulla linea mediana. La fantasia di Mkhitaryan e Zaniolo per sostenere Abraham.

