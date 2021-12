La Questura di Bergamo festeggia Antonino Lollo, campione italiano di Maratona - BergamoNews

Bergamo. Domenica scorsa a Reggio Emilia ha tagliato per primo il traguardo dei campionati italiani di Maratona: Antonino Lollo, 31 anni, si è guadagnato il prestigioso titolo chiudendo i 42 chilometri in 2h 16 22, migliorando di ben 8 minuti il suo precedente record personale.

Messinese d’origine, ma da anni trapiantato in Lombardia e in Val Seriana, Lollo difende i colori dell’Atletica Bergamo ’59 ma nella vita è poliziotto in servizio all’Ufficio Personale della Questura di Bergamo.

Ed è proprio lì che i colleghi e il Questore Maurizio Auriemma lo hanno festeggiato al suo ritorno: “Ad Antonino vanno i più sinceri complimenti da parte di tutta la famiglia della Polizia di Stato, orgogliosa di questo brillante e importante risultato”.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!