"Il Risveglio dei Templari" del bergamasco Lodovici: “Più profondo di un romanzo d'azione" - BergamoNews

Bergamo. Roberto Lodovici torna sulla scena letteraria con il suo secondo romanzo. L’autore bergamasco, classe 1959, ha recentemente pubblicato Il Risveglio dei Templari, edito da Capponi Editore, che fa seguito al suo esordio con La figlia che diede alla luce suo padre (2017), tradotto in più lingue.

Appassionato di crescita personale e ricerca spirituale, Lodovici ci parla della sua nuova creazione.

LA TRAMA. Michel Hervé, noto architetto di Parigi, riceve un’insolita richiesta dal lontano Oriente: edificare su di un’isola vicino a Mauritius, sopra le rovine di un antico Tempio, una cattedrale simile a quella di Chartres ma solo nel suo aspetto esoterico. Incuriosito, insieme alla moglie Isabelle, docente di storia antica alla Sorbonne, parte per l’isola dove incontrerà Jacques e Sophie, due enigmatici e misteriosi committenti, che gli mostreranno una fulgida pietra con impresso un emblema che si scoprirà essere un simbolo templare. Inizia così un viaggio nel passato alla ricerca di antiche verità, fino a che la ritrovata saggezza dei Templari verrà portata alla luce e messa al servizio dell’umanità nel momento in cui è chiamata ad affrontare nuove sfide.

Quello che ad un primo sguardo può apparire un romanzo d’azione è, in realtà, qualcosa di molto più profondo. È la storia di un risveglio, di una riscoperta della verità. Da un lato la verità storica, testimoniata dal recupero di un’esattezza dei fatti attraverso la figura dei templari: “Nel libro c’è tanta cultura, tanto studio; è il frutto di quattro anni di ricerche sul campo. Nella storia abbiamo assistito spesso alla manipolazione della verità e nel libro, per esempio, si scopre che la storia dei templari non è come ci è stata raccontata”.

Dall’altro lato, nel corso della rinascita della verità storica, si compie quello che Lodovici chiama un vero e proprio risveglio della coscienza individuale. “È un libro di riflessione, che parte dalla storia per affrontare i grandi temi della vita: si parla di filosofia, di fede, di etica. Oggi – aggiunge – viviamo addormentati, viviamo in un sonno senza mai assaporare questa meravigliosa cosa che è la vita. Occorre svegliarsi. Ma il risveglio avviene solo quando ci si pone domande”.

Per liberarsi, bisogna innanzitutto scavare dentro di sé: “Bisogna abbandonare ogni dogma. Occorre mettersi in discussione, rivedere tutto quello che abbiamo acquisito nella nostra vita, che spesso ci viene inculcato, e attraverso la conoscenza storica dei fatti, con la curiosità, attingere da ogni fonte per trovare la propria verità, una verità che non sia condizionata. Bisogna diventare maestri di se stessi”.

Uscire dal torpore non solo è possibile, ma diventa anche necessario se l’uomo è chiamato ad affrontare le sfide di un nuovo mondo, il mondo di domani. In particolare quello del 2045, anno in cui è ambientata la storia: tra forti migrazioni, desertificazione, sovrappopolamento mondiale e cambiamenti climatici l’uomo sarà chiamato ad agire per non soccombere. “Sarà un mondo più difficile, più conflittuale. E allora o si metteranno più barriere e si alzeranno più muri, oppure si cercherà con fatica e con consapevolezza di aiutarsi. Se non saremo uniti andremo incontro alla distruzione del pianeta”.

In questo processo verso la salvezza, qualcuno in particolare guiderà il cammino: le donne. “Il mondo lo salveranno le donne è il mio messaggio finale. Nel libro sono proprio le figure femminili ad assumere i ruoli apicali, anche nelle istituzioni. Una cosa incomprensibile ora. Ma per i grandi problemi che dovremo affrontare nel 2045 penso che il fatto di avere delle donne al potere possa permetterci di vivere in una società migliore”.

Il risveglio della coscienza individuale si può trasformare allora in un risveglio collettivo, universale: “C’è anche un’utopia in questo libro. Che la diversità, sia religiosa che culturale, venga percepita come una ricchezza. Che la Terra sia considerata un’unica nazione e l’umanità i suoi cittadini. Mi piacerebbe ci fosse questo risveglio della coscienza universale”.

Membro del Rotary Club Dalmine, Lodovici ha scelto di destinare i diritti de Il Risveglio dei Templari in beneficenza: il ricavato verrà devoluto al Club per una serie di progetti.

