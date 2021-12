Il Movimento degli Invisibili torna a Bergamo per discutere della situazione delle carceri - BergamoNews

Bergamo. Gli Invisibili in Movimento tornano a Bergamo con l’obiettivo di riflettere sulle debolezza delle istituzioni carcerarie in Italia. Il tema verrà affrontato in un incontro organizzato sabato 18 dicembre alle 17 al Centro Studi e Documentazione “La Porta” – Fondazione Serughetti in via Papa Giovanni XXIII, 30 a Bergamo.

La discussione si focalizzerà sulle criticità della funzione rieducativa della pena come concausa delle evidenti difficoltà nel reinserimento sociale e lavorativo del reo.

Oggi più che mai, anche alla luce della pandemia che ha aggravato una serie di problemi interni al sistema carcerario italiano, è necessario riflettere sulla situazione delle carceri italiane e del legame che esse hanno con la vita di tutti. Dobbiamo ripensare il carcere e la sua funzione sociale, una tematica che spesso è trascurata dalla politica e dal dibattito pubblico.

Interverranno Ivo Lizzola, professore di Pedagogia sociale e di Pedagogia della marginalità e della devianza all’Università degli Studi di Bergamo, Valentina Lanfranchi, Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, Gino Gelmi, vice-presidente dell’Associazione Carcere e Territorio, Francesco Bellosi, direttore educativo dell’Associazione Comunità Il Gabbiano, e Rosa Lucia Tramontano, direttrice della Cooperativa sociale Calimero. “È necessario ripensare la funzione delle carceri, e superarne la logica punitiva che le caratterizza. Bisogna ridurne la necessità favorendo un modello di reinserimento che sia legato al Lavoro e al diritto ad una casa. È urgente sviluppare una riflessione di carattere nazionale che trasformi queste necessità in battaglie politiche inclusive” dichiara Aboubakar Soumahoro, portavoce di Invisibili in Movimento Invisibili in Movimento, che ritiene “fondamentale riflettere sulle dinamiche socio-economiche che influiscono sulla realtà carceraria in Italia, mettendo al centro la lotta per i diritti civili e il superamento politico e culturale della legislazione proibizionista che criminalizza una parte di popolazione più afflitta da disagi sociali”.

